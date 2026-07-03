Une rumeur affirme que les versions 1 To et 2 To de l'iPhone 18 Pro pourraient embarquer une mémoire flash QLC, plus lente que la technologie TLC utilisée sur les autres capacités.
Chaque nouvelle génération d'iPhone s'accompagne de son lot de rumeurs diverses et variées, et le stockage figure rarement parmi les sujets les plus scrutés. Pourtant, une information relayée par le site Wccftech ravive un débat technique qui avait déjà agité la communauté Apple il y a deux ans, sans jamais se concrétiser dans les faits. Cette fois, le contexte économique pourrait bien lui donner plus de crédibilité qu'à l'époque. Reste à savoir si Apple franchira réellement le pas, et surtout, ce que cela changerait concrètement pour les utilisateurs.
Une répartition inédite selon les capacités
Selon les informations partagées par le leaker Reptalica, Apple utiliserait des types de mémoire différents en fonction de la capacité de stockage choisie sur l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Les modèles 256 Go et 512 Go conserveraient une mémoire flash TLC rapide, fournie par SK Hynix, Kioxia et SanDisk. La version 1 To, elle, combinerait de la mémoire QLC signée SK Hynix avec des puces TLC de Samsung. Quant à la version 2 To, elle reposerait exclusivement sur la technologie QLC de SK Hynix, plus lente.
Cette hiérarchisation ne serait pas anodine dans le contexte actuel. Les fabricants comme Apple peinent à sécuriser suffisamment de composants de stockage pour leurs nouveaux produits, un problème renforcé par la pénurie mondiale de mémoire qui touche l'ensemble de l'industrie. S'approvisionner en puces TLC pour les grandes capacités deviendrait ainsi plus complexe, voire impossible, sans compter un coût de production nettement plus élevé dans le climat économique actuel entourant la mémoire flash. Apple a d'ailleurs déjà répondu en augmentant sévèrement les prix de ses Mac et ses iPad.
Un scénario déjà évoqué, jamais confirmé
Cette rumeur n'est pas inédite. Un rapport très similaire avait circulé en janvier 2024, plusieurs mois avant la présentation officielle de l'iPhone 16 Pro en septembre de la même année. Apple était alors annoncée comme prête à basculer vers du QLC pour les modèles disposant d'au moins 1 To de stockage. Obtenir une confirmation formelle de ce qui s'est réellement passé reste difficile, mais les tests et retours disponibles jusqu'ici n'ont fait état que de puces TLC rapides sur les iPhone 16 Pro haut de gamme.
Sur le plan technique, la différence entre ces deux standards tient à la façon dont chaque cellule de mémoire stocke l'information. Le QLC, ou Quad-Level Cell, enregistre quatre bits de données par cellule contre trois pour le TLC, ou Triple-Level Cell. Cette densité supérieure permet de stocker davantage de données à moindre coût de fabrication, ce qui explique son usage privilégié sur les grandes capacités. En contrepartie, le QLC est généralement considéré comme moins fiable dans la durée, et surtout plus lent, puisqu'il doit réécrire quatre bits au lieu de trois à chaque opération.
Dans les faits, cet écart de performance resterait probablement imperceptible pour l'immense majorité des utilisateurs. Les accès à la mémoire flash sur smartphone se font généralement par courtes rafales plutôt que par transferts soutenus, un usage qui limite l'impact réel d'une mémoire plus lente sur l'expérience quotidienne. Malgré tout, même Apple n'est pas épargné par la crise des composants et devra peut-être faire des choix radicaux pour garantir sa production de smartphones.