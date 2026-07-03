Cette rumeur n'est pas inédite. Un rapport très similaire avait circulé en janvier 2024, plusieurs mois avant la présentation officielle de l'iPhone 16 Pro en septembre de la même année. Apple était alors annoncée comme prête à basculer vers du QLC pour les modèles disposant d'au moins 1 To de stockage. Obtenir une confirmation formelle de ce qui s'est réellement passé reste difficile, mais les tests et retours disponibles jusqu'ici n'ont fait état que de puces TLC rapides sur les iPhone 16 Pro haut de gamme.

Sur le plan technique, la différence entre ces deux standards tient à la façon dont chaque cellule de mémoire stocke l'information. Le QLC, ou Quad-Level Cell, enregistre quatre bits de données par cellule contre trois pour le TLC, ou Triple-Level Cell. Cette densité supérieure permet de stocker davantage de données à moindre coût de fabrication, ce qui explique son usage privilégié sur les grandes capacités. En contrepartie, le QLC est généralement considéré comme moins fiable dans la durée, et surtout plus lent, puisqu'il doit réécrire quatre bits au lieu de trois à chaque opération.

Dans les faits, cet écart de performance resterait probablement imperceptible pour l'immense majorité des utilisateurs. Les accès à la mémoire flash sur smartphone se font généralement par courtes rafales plutôt que par transferts soutenus, un usage qui limite l'impact réel d'une mémoire plus lente sur l'expérience quotidienne. Malgré tout, même Apple n'est pas épargné par la crise des composants et devra peut-être faire des choix radicaux pour garantir sa production de smartphones.