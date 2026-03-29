Annoncée dès le milieu de l'année 2024, la pénurie de composants DRAM ne s'est réellement manifestée qu'à partir de la rentrée de septembre 2025. Cela dit, les choses se sont depuis emballées.

En quelques semaines, les prix des puces de DRAM ont crevé le plafond avec des augmentations allant jusqu'à 200 % et même jusqu'à 300 % en tout début d'année. Plus gênant encore, la DRAM n'est plus la seule touchée par l'inflation et les puces de NAND – indispensables pour nos SSD – connaissent à leur tour une hausse continue des tarifs, même si un peu moindre que sur la DRAM.

Bien que la DRAM et la NAND ne représentent qu'une fraction du prix de nos PC, cela a suffi pour aboutir à un effet boule de neige. En effet, les fabricants de PC ont tous augmenté leurs prix entre les mois de décembre 2025 et février 2026 sans que l'on entrevoie une quelconque éclaircie : même les analystes les plus optimistes n'envisagent pas d'accalmie avant, au mieux, mi-2027.

Eh bien, les mauvaises nouvelles semblent s'être donné le mot. De notre confrère DigiTimes, nous apprenons effectivement qu'un rouage essentiel de la chaîne de production vient à son tour de se gripper avec la gourmandise de l'intelligence artificielle comme seule et unique responsable.

Au cœur d'un PC ou d'un smartphone, on pense surtout au processeur. La DRAM et la NAND se sont fait connaître du grand public avec l'inflation que l'on subit depuis plusieurs mois. Et si le PCB faisait de même ?