La campagne repose sur plusieurs dépôts GitHub piégés, présentés comme des preuves de concept pour des failles récentes ou très surveillées. Le choix n’a rien d’un hasard : lorsqu’une vulnérabilité critique vient d’être publiée, les chercheurs et pentesters cherchent souvent à vérifier rapidement les PoC disponibles pour produire des tests, des règles de détection ou des modules de scan. Sekoia dit en avoir identifié au moins sept, liés à des vulnérabilités touchant notamment FortiWeb, PAN-OS, Ivanti Sentry, Check Point VPN ou Joomla SP Page Builder.

Une fois le dépôt récupéré, la victime installe les dépendances Python indiquées par le projet. C’est là que le piège se referme. Un paquet nommé frint installe à son tour une dépendance malveillante, skytext, qui contient une extension Python compilée. À l’exécution du PoC, cette extension déchiffre du code embarqué, puis va chercher la charge finale, ChocoPoC, dans un dataset Mapbox détourné en point de relais, alors que ce service sert normalement à héberger des données cartographiques.

Le choix est habile : le PoC peut paraître crédible à première vue, tandis que le comportement malveillant est déporté vers les paquets installés autour de lui. D’après Sekoia, skytext a ainsi été téléchargé environ 2 400 fois, principalement depuis des systèmes Linux.