Selon une enquête de McAfee menée en mars 2026 auprès de 1 000 adultes américains, un répondant sur trois a déjà rencontré une cybermenace liée à un voyage, et 41 % des victimes ont perdu de l'argent. Par ailleurs, 63% des voyageurs se connectent à un Wi-Fi public durant leur séjour, et environ un cinquième partage ses déplacements en temps réel sur les réseaux sociaux.

Rappelons par ailleurs que si vous partagez indirectement votre position à l'autre bout du monde publiquement, vous laissez aussi entendre à d'éventuels cambrioleurs que votre lieu d'habitation n'est pas occupé.

L'idée n'est pas nouvelle. En début d'année dernière, nous rapportions déjà que le service GeoSpy, développé par la société bostonienne Graylark Technologies disposait d'un modèle entraîné sur des millions d'images. Il était capable de repérer des marqueurs géographiques (styles architecturaux, végétation, nature du sol) et classer, pour chaque photo, une dizaine de lieux candidats assortis de coordonnées précises. D'abord accessible au grand public, l'outil servait notamment à vérifier des annonces de location ou à appuyer des enquêtes policières, avant que certains utilisateurs ne détournent son usage pour proposer des services de filature à des détectives privés. Graylark avait alors fermé les inscriptions gratuites et restreint l'accès aux forces de l'ordre et aux agences gouvernementales.