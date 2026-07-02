Une fois le contrôle réussi, les pirates font télécharger une image qui ressemble à une icône de PDF, mais qui contient un fichier ZIP dissimulé, soit la technique de la stéganographie. Fortinet relève que les auteurs programment Ousaban pour extraire l’archive, exécuter le programme, puis s’auto-supprimer avec l’image et le fichier ZIP, afin de réduire les traces.

Les pirates programment aussi Ousaban pour ajouter une entrée nommée Financeiro, « finance » dans le registre Windows et démarrer avec chaque session.

Lorsqu'’Ousaban est actif sur l’ordinateur, les opérateurs surveillent les sites visités par la victime et déclenchent une capture d’écran dès qu’une banque concernée apparaît. Les attaquants récupèrent ensuite des captures d'écran et des frappes de clavier, modifient le contenu du presse-papiers, affichent de faux messages, et prennent le contrôle à distance de la machine.

Les pirates changent le serveur de commande d’Ousaban chaque jour, à partir d’une date récupérée sur une page Google et combinée avec une clé fixe pour produire un nouveau nom de domaine. Les opérateurs publient aussi un lien Pastebin qui pointe vers une autre adresse, dans le but de détourner l’attention des chercheurs, selon Fortinet.

Ousaban est issu d'une longue lignée. Il se fait aussi appeler Javali dans d’autres rapports de sécurité. Kaspersky a regroupé cette famille de chevaux de Troie brésiliens et l’a baptisée Tetrade, aux côtés de Grandoreiro et de Guildma, il y a plusieurs années. Les analystes intègrent aussi Melcoz à ce groupe régional. Interpol a démantelé un réseau lié à Grandoreiro en janvier 2024, et les opérateurs ont relancé le cheval de Troie quelques mois plus tard. Nous vous rapportions alors que plus de 1 500 banques étaient concernées dans une soixantaine de pays. Les auteurs d'Ousaban reprennent, pour le chiffrement des chaînes de caractères, le même schéma que Casbaneiro, une autre famille de maliciel brésilienne.

Les analystes peinent à automatiser la détection de ce dispositif de filtrage. Avec un bac à sable limité à l’ouverture du lien, les chercheurs obtiennent souvent la page d’erreur en espagnol plutôt que le cheval de Troie, puisque les pirates programment le filtrage pour vérifier des signaux propres à un vrai visiteur humain. Les antivirus de Fortinet détectent déjà les échantillons de cette campagne, selon l’éditeur, et FortiMail identifie l’e-mail de phishing associé.

Même si vous n’êtes pas géographiquement concerné par Ousaban ou pas client de ces banques, il n’est jamais trop tard pour vérifier la mise à jour de votre antivirus, dont nous vous avons fait un comparatif des meilleurs.

Les équipes de sécurité peuvent aussi surveiller la clé de registre Financeiro et le dossier C:\SysMain_5874288, deux traces laissées par Ousaban selon la liste d’indicateurs publiée par Fortinet.