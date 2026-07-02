Inutile de revenir sur la question, cela a été dit cent fois, précisé en long, en large et en travers, la Steam Machine est chère, trop chère. À un peu plus de 1 000 euros pour sa version de base, elle aura du mal à faire le carton espéré.

Le problème du prix évacué, il faut maintenant se pencher sur les choix techniques réalisés par Valve et, après le premier test réalisé par Digital Foundry, nous nous étions demandé quel impact pouvait avoir la configuration du sous-système mémoire sur les performances d'’ensemble.

En effet, notre confrère a bien spécifié que Valve a opté pour une configuration avec une seule barrette de SO-DIMM de 16 Go, rendant impossible l’utilisation du double canal pourtant largement vanté pour les PC gaming, et ce, depuis déjà un petit moment.