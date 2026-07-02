Au-delà du prix de la Steam Machine, se posait la question du choix de Valve : une seule barrette SO-DIMM de DDR5 pour un usage simple canal.
En retenant l’option d’une seule barrette de mémoire sur son mini-PC, Valve a simplement retenu le choix le plus pérenne pour l’approvisionnement de la chaîne de production de la Steam Machine. Bonne pioche semble-t-il.
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Une question de stocks de SO-DIMM
Inutile de revenir sur la question, cela a été dit cent fois, précisé en long, en large et en travers, la Steam Machine est chère, trop chère. À un peu plus de 1 000 euros pour sa version de base, elle aura du mal à faire le carton espéré.
Le problème du prix évacué, il faut maintenant se pencher sur les choix techniques réalisés par Valve et, après le premier test réalisé par Digital Foundry, nous nous étions demandé quel impact pouvait avoir la configuration du sous-système mémoire sur les performances d'’ensemble.
En effet, notre confrère a bien spécifié que Valve a opté pour une configuration avec une seule barrette de SO-DIMM de 16 Go, rendant impossible l’utilisation du double canal pourtant largement vanté pour les PC gaming, et ce, depuis déjà un petit moment.
Faible impact sur les performances
Steve Burke de Gamers Nexus a décidé de creuser plus loin le sujet et s’est donc mis en tête de mesurer les performances de la Steam Machine avec une seule SO-DIMM de 16 Go, mais aussi avec deux SO-DIMM de 8 Go chacune.
Eh bien, n’en déplaise à certains, les mesures sont globalement sans ambiguïté et la Steam Machine ne gagne pas grand-chose avec le double canal. Attention, cela dépend tout de même nettement de l’usage qui est fait du PC, mais en gaming, on parle généralement de quelque chose comme 1 % à 2 % d’écart entre les deux configurations.
Comme vous le voyez sur le résumé ci-dessus, Gamers Nexus divise ses tests selon qu’ils soient orientés CPU ou orientés GPU. Les jeux sont généralement plutôt orientés GPU et le double canal n’apporte pas grand-chose… Sauf, sur Baldur’s Gate 3 : là, on est tout de même à 8,7 % en faveur du double canal.
Sur les tests orientés CPU, l’écart est globalement plus important avec un maximum atteint sur les tests de compression avec 7-Zip : 19,4 %. On note que les jeux réglés en détails graphiques bas sont aussi plus à même d’exploiter le double canal : Baldur’s Gate 3, toujours, est alors à 15,3 % de mieux sur le double canal et The Outer Worlds 2 à 14,7 %.
L'’un dans l’autre, disposer d’une seconde barrette de SO-DIMM apporte bien un petit plus sur les performances de la Steam Machine. Il serait toutefois difficile de jeter la pierre à Valve tant les écarts sont en général réduits. Les stocks et les prix sont plus importants qu’à peine 2 % d’écart, non ?