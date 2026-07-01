Les mémoires EXPO ULL doivent autoriser jusqu’à 4 % de performances par rapport aux modèles EXPO. Oui, mais à +10 % voire +50 % de leur prix !
Mauvaise surprise – une de plus dans le monde des barrettes mémoires – car les modèles de DDR5 EXPO ULL vantés par AMD sont beaucoup plus chers que les modèles classiques. En tout cas sur les premiers produits disponibles, commercialisés par G.Skill.
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Entre 4 et 13 % de mieux pour l’EXPO ULL
Compte tenu du « RAMpocalypse » que nous connaissons depuis bientôt un an, la nouvelle n’avait pas vraiment déclenché les passions. Pourtant, au cours du dernier Computex, AMD avait annoncé de nouveaux profils RAM.
Baptisés EXPO ULL pour ultra low latency, ces profils devaient permettre d’aboutir à des timings encore plus serrés que précédemment pour, vous vous en doutez, conduire à des performances supérieures. Par rapport aux timings JEDEC, AMD avançait jusqu’à 13 % de mieux, mais le chiffre est à relativiser puisque par rapport aux timings EXPO, on ne parlait plus que de 4 %.
Cela dit, à l’époque, AMD avait un argument imparable. Comme l’expliquent nos confrères de Tom’s Hardware, David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon, expliquait que « de ce que nous comprenons de nos partenaires, ces kits devaient être au même prix que les kits actuels ». Même 4 %, quand c’est au même prix, il n’y a pas de raison de pester.
Pour des prix jusqu’à 79 % supérieurs
Sauf que les kits commencent maintenant à être disponibles et que l’histoire n’est plus du tout la même, comme le souligne Tom’s Hardware avec l’exemple du premier kit G.Skill EXPO ULL commercialisé.
Baptisé Trident Z5 NeoX RGB, ce kit est apparu chez le revendeur Newegg au travers de multiples configurations, toujours en DDR5-6000. Il y a au total quatre variantes, C26, C28, C30 et C34, avec des prix qui vont de 549,99 dollars pour le moins performant (C34) jusqu’à 1 099,99 dollars.
VideoCardz s’est amusé à comparer les prix avec les versions standards. Les résultats sont éloquents.
- Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C26 : 1 099,99 dollars, +57 %
- Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C28 : 999,99 dollars, +79 %
- Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C30 : 619,99 dollars, +14 %
- Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C36 : 549,99 dollars, +10 %
On le voit, globalement l’écart entre la mémoire EXPO ULL et la mémoire EXPO est plus important sur le haut de gamme, mais même à +10 %, on est loin de prix similaires. Il y a cependant une explication à cela.
En effet, sur ses kits NeoX, G.Skill passe à un tRAS de 32 cycles contre 96 cycles sur les modèles Neo, sauf pour le C36 qui passe de 96 à 76. De la même manière, les NeoX C26 et C28 sont en 1,35 V, tandis que les NeoX C30 et C36 sont à 1,4 ou 1,45 V, comme les Neo.
Forcément, de telles caractéristiques impliquent une sélection plus importante des puces et moins de composants à même de supporter de telles valeurs. Sans doute qu’AMD parlait de prix identiques à caractéristiques équivalentes.