VideoCardz s’est amusé à comparer les prix avec les versions standards. Les résultats sont éloquents.

Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C26 : 1 099,99 dollars, +57 %

Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C28 : 999,99 dollars, +79 %

Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C30 : 619,99 dollars, +14 %

Trident Z5 NeoX DDR5-6000 C36 : 549,99 dollars, +10 %

On le voit, globalement l’écart entre la mémoire EXPO ULL et la mémoire EXPO est plus important sur le haut de gamme, mais même à +10 %, on est loin de prix similaires. Il y a cependant une explication à cela.

En effet, sur ses kits NeoX, G.Skill passe à un tRAS de 32 cycles contre 96 cycles sur les modèles Neo, sauf pour le C36 qui passe de 96 à 76. De la même manière, les NeoX C26 et C28 sont en 1,35 V, tandis que les NeoX C30 et C36 sont à 1,4 ou 1,45 V, comme les Neo.

Forcément, de telles caractéristiques impliquent une sélection plus importante des puces et moins de composants à même de supporter de telles valeurs. Sans doute qu’AMD parlait de prix identiques à caractéristiques équivalentes.