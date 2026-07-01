L'iPhone 18 Pro sera le premier modèle haut de gamme d'Apple à intégrer une puce modem « maison » Apple C2, mais sans toutefois pouvoir se passer complètement des solutions de Qualcomm en la matière. On apprend en effet que l'appareil sortirait des usines en deux déclinaisons… dont une toujours équipée de puces 5G Snapdragon.
On ne se débarrasse pas si facilement de Qualcomm. Alors qu'Apple déploie progressivement ses propres modems sur différents appareils (dont l'iPhone Air, équipé d'un modem Apple C1X), la firme peine encore à généraliser ses propres puces 5G sur l'ensemble de ses produits et reste dépendante, au moins partiellement, des solutions de Qualcomm sur ce terrain.
L'Apple C2 sur l'iPhone 18 Pro ? Oui, mais peut-être pas sur tous les modèles…
On apprenait il y a quelques semaines que l'iPhone 18 Pro serait le premier modèle haut de gamme à délaisser les modems de la firme de San Diego pour adopter une nouvelle puce 5G « Apple C2 ». Une information amendée aujourd'hui par WCCFTech, qui appuie pour sa part une autre thèse : celle d'une cohabitation de deux modèles d'iPhone 18 Pro : l'un équipé d'une puce « Apple C2 », l'autre doté d'un volet 5G toujours signé Qualcomm.
C'est en tout cas ce que suggère un mail consulté par WCCFTech, émanant de la fuite de données dont a récemment souffert l'indien Tata Electronics, l'un des partenaires industriels d'Apple.
Quoi d'autre pour l'iPhone 18 Pro ?
Dans le détail, les iPhone 18 Pro équipés d'un modem « Apple C2 » seraient destinés aux marchés, comme la France, qui ne misent pas, ou peu, sur la connectivité 5G mmWave (millimétrique) ; tandis que les modèles connectés par des puces 5G Qualcomm seraient quant à eux voués aux territoires où la 5G millimétrique est activement exploitée (on pense par exemple aux États-Unis.
Des informations assez crédibles, mais que l'on vous invite à prendre tout de même avec du recul : on ignore, par exemple, de quand datent ces informations. Apple a donc peut-être changé de plan depuis.
Pour le reste, WCCFTech rapporte que les iPhone 18 Pro seraient équipés d'une puce sans-fil N1 pour le Wi-Fi et le Bluetooth (en lieu et place d'une nouvelle puce N2 que certains avaient envisagée), tandis que d'autres indices laissent entendre que l'appareil miserait sur les nouveaux capteurs IMX905 de Sony côté photo, avec une ouverture variable qui semble effectivement se confirmer.
On y trouverait enfin un SoC A20 Pro. Ce nouveau processeur serait le premier, chez Apple, à être basé sur la gravure en 2 nm de TSMC, mais aussi sur la technologie de packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ces deux avancées techniques devraient permettre au SoC d'embarquer un plus grand Neural Engine, d'être plus performant (latence amoindrie et bande passante accrue, entre autres) mais aussi de moins chauffer.