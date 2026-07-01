Dans le détail, les iPhone 18 Pro équipés d'un modem « Apple C2 » seraient destinés aux marchés, comme la France, qui ne misent pas, ou peu, sur la connectivité 5G mmWave (millimétrique) ; tandis que les modèles connectés par des puces 5G Qualcomm seraient quant à eux voués aux territoires où la 5G millimétrique est activement exploitée (on pense par exemple aux États-Unis.

Des informations assez crédibles, mais que l'on vous invite à prendre tout de même avec du recul : on ignore, par exemple, de quand datent ces informations. Apple a donc peut-être changé de plan depuis.

Pour le reste, WCCFTech rapporte que les iPhone 18 Pro seraient équipés d'une puce sans-fil N1 pour le Wi-Fi et le Bluetooth (en lieu et place d'une nouvelle puce N2 que certains avaient envisagée), tandis que d'autres indices laissent entendre que l'appareil miserait sur les nouveaux capteurs IMX905 de Sony côté photo, avec une ouverture variable qui semble effectivement se confirmer.

On y trouverait enfin un SoC A20 Pro. Ce nouveau processeur serait le premier, chez Apple, à être basé sur la gravure en 2 nm de TSMC, mais aussi sur la technologie de packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ces deux avancées techniques devraient permettre au SoC d'embarquer un plus grand Neural Engine, d'être plus performant (latence amoindrie et bande passante accrue, entre autres) mais aussi de moins chauffer.