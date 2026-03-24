Selon une analyse approfondie menée par Ookla sur le dernier trimestre 2025, le modem maison C1X équipant le nouveau smartphone atteint désormais des performances comparables aux puces du géant américain des semi-conducteurs : Qualcomm.
Pendant des années, Apple a dépendu de Qualcomm pour les composants assurant la connectivité cellulaire de ses appareils. Cette dépendance a longtemps été perçue comme un talon d'Achille dans la maîtrise totale de son écosystème. Les données collectées via Speedtest Intelligence révèlent aujourd'hui que cette époque touche à sa fin, du moins sur certains paramètres de performance réseau.
Le C1X progresse nettement et se distingue sur la latence
Les relevés effectués sur le terrain montrent que le C1X prend clairement l’avantage sur son prédécesseur, le C1. En Suède, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, l’écart atteint 30 à 40 % au 90e percentile sur les débits descendants. Cette amélioration se retrouve surtout sur les réseaux 5G les plus avancés, notamment en France et en Suède.
C’est toutefois sur la latence que l’iPhone Air se distingue le plus. Le modèle devance l’iPhone 17 Pro Max équipé du modem Qualcomm X80 dans 19 des 22 marchés étudiés. Du côté de l’envoi de données, le modem développé par Apple fait également mieux que le C1, avec des progrès notables en Pologne et en Suède.
Des écarts persistants en upload et une adoption contrastée selon les marchés
Malgré cette parité en téléchargement, l'iPhone 17 Pro Max maintient une avance pouvant atteindre 32% sur les vitesses d'upload. Cette supériorité s'explique par la maîtrise de Qualcomm de l'agrégation de porteuses en liaison montante (UL-CA), une technologie que l'industriel californien a perfectionnée au fil des années et qui reste la référence du secteur.
Sur le plan commercial, le pari d'Apple semble porter ses fruits. En remplaçant l'iPhone Plus par ce modèle centré sur le design, la marque à la pomme a augmenté sa part de marché sur ce segment. Les chiffres varient selon les régions : 8,6% en Suède et 7,7% en Italie, contre 6,5% au Royaume-Uni, plus proche des tendances nord-américaines conservatrices. Face au Samsung Galaxy S25 Edge, la domination est écrasante, le concurrent sud-coréen affichant une pénétration minimale au Royaume-Uni et en Allemagne.
Source : Communiqué de presse