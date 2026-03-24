Les relevés effectués sur le terrain montrent que le C1X prend clairement l’avantage sur son prédécesseur, le C1. En Suède, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, l’écart atteint 30 à 40 % au 90e percentile sur les débits descendants. Cette amélioration se retrouve surtout sur les réseaux 5G les plus avancés, notamment en France et en Suède.

C’est toutefois sur la latence que l’iPhone Air se distingue le plus. Le modèle devance l’iPhone 17 Pro Max équipé du modem Qualcomm X80 dans 19 des 22 marchés étudiés. Du côté de l’envoi de données, le modem développé par Apple fait également mieux que le C1, avec des progrès notables en Pologne et en Suède.