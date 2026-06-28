En 2023, une intelligence artificielle lisait pour la première fois un mot dans un papyrus d’Herculanum encore enroulé. Depuis, les équipes du Vesuvius Challenge ont déchiffré un premier rouleau complet, extrait des dizaines de colonnes inédites de deux autres, et reçu un financement européen de 11,5 millions d’euros pour poursuivre le projet.
Les 1 800 rouleaux de papyrus retrouvés dans les ruines d’Herculanum représentent la seule bibliothèque antique parvenue intacte jusqu’à nos jours. Carbonisés par l’éruption du Vésuve en 79, redécouverts au XVIIIe siècle, ils résistaient à n'importe quelle lecture. Et tenter de les ouvrir les réduisait en poussière. La méthode développée par Brent Seales, informaticien à l’université du Kentucky, utilise la tomographie à rayons X et intelligence artificielle. Le modèle cartographie les couches internes du rouleau compressé et en reconstitue la surface plane, sans contact physique.
Et si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal puisqu’on vous en avait déjà parlé sur Clubic. En 2023, il co-fondait avec les investisseurs Nat Friedman et Daniel Gross le Vesuvius Challenge, un concours international doté d’un million de dollars, après avoir publié ses premiers résultats sur des rouleaux déroulés. Deux ans plus tard, rebelote sur des rouleaux encore fermés.
L’IA déchiffre pour la première fois un rouleau complet
Le rouleau, qui porte la cote PHerc. 1667 mesurait à l’origine 4,8 cm de diamètre. Des tentatives antérieures, couches grattées au XIXe siècle et fragments arrachés dans les années 1960 et 1980, l’ont réduit à moins de 2 cm et ont détruit plus de la moitié du texte original. Il subsiste néanmoins un segment d’environ 1,40 mètre de long, soit vingt colonnes de grec ancien accessibles pour la première fois depuis près de deux millénaires.
Federica Nicolardi est papyrologue principale du Vesuvius Challenge et professeure associée à l’université de Naples Federico II. Elle date l’écriture des IIe ou IIIe siècles avant notre ère, ce qui en ferait l’un des plus anciens rouleaux de la bibliothèque. Le titre et l’auteur ont disparu avec les couches détruites, mais les spécialistes soupçonnent que le texte provient de Chrysippe, philosophe fondateur du stoïcisme dont on ne connaissait jusqu’ici les écrits que par des citations d’autres auteurs. Selon Thomas Coward, classiciste à l'université de Bristol, « Avoir accès à un texte source plutôt qu'à des citations et des résumés, lesquels peuvent être modifiés ou interprétés par d'autres auteurs, est très important ».
Et pour la grande Histoire, les chercheurs ont identifié dans le rouleau PHerc. 139 un titre jusqu’alors inconnu, Philodème, Sur les dieux, Livre 8, révélant qu’un ouvrage connu des historiens comportait en réalité plusieurs livres. Un troisième rouleau, PHerc. 172, a fourni plus de 70 colonnes supplémentaires du même Philodème, tirées de son traité Sur les vices. Philodème était un philosophe épicurien actif au Ie siècle avant notre ère.
Un consortium européen finance la lecture systématique des 1 800 rouleaux
Il y a un an, Brent Seales, Vincent Christlein, responsable du groupe de vision par ordinateur à l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg, et Federica Nicolardi ont reçu une bourse Synergy du Conseil européen de la recherche. Dotée de 11,5 millions d’euros, elle finance le projet « UnLost : Uncovering Lost Knowledge from the Ancient Library of Herculaneum ». Le consortium réunit papyrologues et informaticiens pour appliquer le procédé IA à l’ensemble de la collection.
« La technologie ressemble vraiment à de la magie, mais elle n'en est pas », a déclaré Brent Seales lors d’une conférence de presse. « C’est un moyen remarquable d'atteindre un but plus élevé : la restauration de voix perdues du monde antique ». Le Vesuvius Challenge propose désormais un prix d’un million d’euros à la première personne ou équipe capable de déchiffrer un rouleau complet supplémentaire d’ici juin 2027. Les méthodes utilisées devront être partagées publiquement.