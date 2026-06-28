Le rouleau, qui porte la cote PHerc. 1667 mesurait à l’origine 4,8 cm de diamètre. Des tentatives antérieures, couches grattées au XIXe siècle et fragments arrachés dans les années 1960 et 1980, l’ont réduit à moins de 2 cm et ont détruit plus de la moitié du texte original. Il subsiste néanmoins un segment d’environ 1,40 mètre de long, soit vingt colonnes de grec ancien accessibles pour la première fois depuis près de deux millénaires.

Federica Nicolardi est papyrologue principale du Vesuvius Challenge et professeure associée à l’université de Naples Federico II. Elle date l’écriture des IIe ou IIIe siècles avant notre ère, ce qui en ferait l’un des plus anciens rouleaux de la bibliothèque. Le titre et l’auteur ont disparu avec les couches détruites, mais les spécialistes soupçonnent que le texte provient de Chrysippe, philosophe fondateur du stoïcisme dont on ne connaissait jusqu’ici les écrits que par des citations d’autres auteurs. Selon Thomas Coward, classiciste à l'université de Bristol, « Avoir accès à un texte source plutôt qu'à des citations et des résumés, lesquels peuvent être modifiés ou interprétés par d'autres auteurs, est très important ».

Et pour la grande Histoire, les chercheurs ont identifié dans le rouleau PHerc. 139 un titre jusqu’alors inconnu, Philodème, Sur les dieux, Livre 8, révélant qu’un ouvrage connu des historiens comportait en réalité plusieurs livres. Un troisième rouleau, PHerc. 172, a fourni plus de 70 colonnes supplémentaires du même Philodème, tirées de son traité Sur les vices. Philodème était un philosophe épicurien actif au Ie siècle avant notre ère.

