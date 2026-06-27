Pour le châssis, Julian Hoenig a regardé du côté du rover lunaire LRV, mis en service par la NASA en 1971 pour 38 millions de dollars. Sur cet engin, rien n'est caché : quatre roues, une plateforme, tout est visible. Il a imité le concept épuré sur l'Amble One. Batterie et moteur électrique restent apparents sous l'habitacle, sans carrosserie pour les envelopper. « On part du chassis-plancher. Et on met des garnitures dessus », dit-il dans Wired.

L'habitacle est ouvert, sans portières. Le pare-brise est plat, en référence au Mercedes Classe G. L'habitacle est habillé d'aluminium, de cuir, decoton et de liège, des matériaux choisis pour vieillir sans se dégrader. La barre du tableau de bord a été taillée au diamètre des guidons de moto standard, de façon que le conducteur puisse y clipser tout accessoire cycliste sans outil. Les sièges arrière sont rabattables à plat. Et pour les clients citadins, le panier ouvert sera remplacé par un coffre avant verrouillable.

Enfin, la structure est parsemée dd vis orange pour désigner les élements démontables.

Pour l'homologation L7e, Amble a réussir à passer sous 450 kg. « Si vous prenez une voiture et que vous la réduisez, ça ne marche pas », dit Adrien Roose, PDG d'Amble.

Sous le capot, on trouve un moteur de 15 kW, une batterie lithium-ion de 12 kWh, pour 100 km d'autonomie et 5h30 de recharge sur prise domestique 220 V.