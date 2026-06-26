D’après les équipes de SentinelOne, Gaslight embarque environ 3,5 Ko de données contenant 38 messages présentés comme des logs, rapports de crash, erreurs de build ou alertes de sécurité. On y trouve par exemple des avertissements sur un jeton expiré, un processus tué par manque de mémoire, une erreur JSON, une saturation des logs ou une supposée faille d’injection SQL.

Sauf que ces messages ne décrivent pas l’activité réelle du malware. Ils sont là pour perturber les outils d’analyse qui lisent automatiquement les chaînes de caractères présentes dans un exécutable. Dans une chaîne d’analyse assistée par IA, ce type de contenu peut ressembler à des instructions internes ou à des erreurs de session, au risque de pousser l’agent à tronquer son analyse, à la remettre en cause, voire à refuser de poursuivre.

Le choix du nom Gaslight n’est donc pas gratuit : le malware tente littéralement de faire croire à l’agent d’analyse automatisée qu’il rencontre des erreurs qui n’existent pas, et que le problème vient de lui.