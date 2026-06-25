Près de 70 films d'horreur viennent de rejoindre le catalogue de Free Ciné, accessibles gratuitement via l'application Free TV. Terrifier 2, Scanners, The Sadness, Malum, The Void sont désormais disponibles, sans abonnement.
Voilà une mise à jour plus que conséquente pour Free Ciné, avec l'événement de l'été pour les amateurs de frissons. La plateforme gratuite de l'opérateur de Xavier Niel vient d'intégrer quelque 70 films et documentaires d'horreur à son catalogue, couvrant des décennies de cinéma fantastique. Qu'il s'agisse d'horreur cosmique, de slashers indépendants, de classiques du body horror, d'animations japonaises, de found footage made in France ou de documentaires de référence, la sélection est aussi large que variée, et tout est accessible gratuitement, même sans abonnement Freebox.
De Terrifier 2 à Scanners, le meilleur de l'horreur débarque gratuitement sur Free Ciné
Art le Clown ouvre le bal. Terrifier 2, phénomène mondial du slasher indépendant, s'impose naturellement comme le titre phare de cette sélection. Violence outrancière, effets pratiques particulièrement soignés et humour noir décomplexé… Il est ici difficile de trouver un film qui incarne mieux la vitalité, si l'on peut dire, du cinéma d'horreur contemporain.
Pour les amateurs d'horreur extrême, The Sadness n'est pas une expérience cOmme les autres. Cette mutation virale qui pousse les infectés à lâcher leurs pulsions les plus violentes en dit finalement long sur la société, et derrière le carnage, se cache une vraie réflexion sur la contagion et l'effondrement collectif. The Void, lui, convoque Lovecraft et John Carpenter pour un huis clos hospitalier peuplé de créatures réalisées à l'ancienne. Malum, de son côté, enferme une jeune policière pour sa première nuit seule dans un commissariat désert, où la frontière entre hallucination et réalité finit par totalement disparaître, librement inspiré du culte Last Shift.
Sea Fever joue la paranoïa en pleine mer, un grand classique, avec une créature inconnue accrochée à un chalutier irlandais, et plus moyen de faire demi-tour. Une atmosphère entre Alien et The Thing, sans les effets choc. The House of the Devil, lui, plonge avec délectation dans l'esthétique VHS des années 80, faite d'un baby-sitting dans une demeure isolée, d'un malaise grandissant et de frissons garantis. Enfin, Scanners de David Cronenberg, film incontournable du body horror, côtoie Night Shot, ovni français du found footage tourné en un unique plan-séquence de 90 minutes.
Les 10 titres à lancer en priorité :
- Terrifier 2
- The Sadness
- Malum
- The Void
- Sea Fever
- The House of the Devil
- Scanners
- Night Shot
- Big John
- In Search of Darkness
Abonné Free ou non, voici comment tout regarder gratuitement
Au-delà des dix incontournables, la sélection réserve de belles surprises avec des classiques du cinéma italien (Frayeurs, L'Au-Delà, L'Enfer des Zombies), des animations japonaises cultes (Wicked City, Demon City Shinjuku), et du body horror avec Chromosome 3 de Cronenberg, et productions récentes comme Prevenge ou Wyrmwood : Apocalypse. Trois documentaires complètent l'ensemble : Big John sur John Carpenter, In Search of Darkness (une encyclopédie audiovisuelle de l'horreur des années 80) et In Search of Tomorrow, son pendant consacré à la science-fiction culte.
Pour tout regarder, direction l'application Free TV, disponible sur Android, iOS, Smart TV, Apple TV, Fire TV et sur tv.free.fr. Les abonnés Freebox avec service TV et les détenteurs d'un forfait Free 5G y accèdent automatiquement via Free TV+.
Si vous n'avez pas d'abonnement Free, pas de panique : la création d'un compte Free TV est entièrement gratuite et ouvre l'accès à une large partie du catalogue. Le modèle AVOD implique quelques coupures publicitaires, en échange d'un catalogue de plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries, et désormais 70 bonnes raisons de ne pas dormir.
- Interface fluide et moderne
- Accès multi-écrans
- Contenus gratuits inclus