Pour les amateurs d'horreur extrême, The Sadness n'est pas une expérience cOmme les autres. Cette mutation virale qui pousse les infectés à lâcher leurs pulsions les plus violentes en dit finalement long sur la société, et derrière le carnage, se cache une vraie réflexion sur la contagion et l'effondrement collectif. The Void, lui, convoque Lovecraft et John Carpenter pour un huis clos hospitalier peuplé de créatures réalisées à l'ancienne. Malum, de son côté, enferme une jeune policière pour sa première nuit seule dans un commissariat désert, où la frontière entre hallucination et réalité finit par totalement disparaître, librement inspiré du culte Last Shift.