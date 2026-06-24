Parce que les pirates sont les rois du cynisme, des victimes de violations de données reçoivent ces jours-ci des e-mails d'organismes inconnus qui se présentent sous des noms d'associations de protection des données personnelles. Ces messages, parfois enrichis des vraies coordonnées des destinataires, comme un nom, une adresse et un IBAN, promettent d'intervenir pour faire supprimer les données exposées en ligne. La CNIL, dont le numéro de téléphone est même usurpé dans certains de ces messages, rappelle aujourd'hui qu'elle n'est à l'origine d'aucune de ces démarches, et incite chacun à la vigilance.