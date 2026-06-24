Ford s’est fixé comme objectif 480 km d’autonomie pour son premier véhicule UEV, un pick-up de taille intermédiaire comparable au Maverick, avec une batterie plus petite qu’un concurrent équivalent. Les ingénieurs évaluent chaque décision de conception en fonction de son impact direct sur le coût de la batterie.

Une équipe d’aérodynamisme recrutée en partie dans les paddocks de F1 a obtenu 15 % de traînée en moins par rapport au meilleur pick-up essence du segment. Le flux d’air est guidé depuis les pneus avant vers les roues arrière pour les soustraire à la résistance aérodynamique. En comparaison avec les rétroviseurs standards, les nouveaux, 20 % plus petits, représentent 2,4 km d'autonomie supplémentaire. À vitesse autoroutière, cela représente un gain aérodynamique global de 30 %.

Structurellement, Ford a remplacé les 146 éléments structurels distincts du Maverick par deux pièces moulées d’aluminium. Le plancher structurel du véhicule est en cellules LFP prismatiques, sans nickel ni cobalt, une première pour le constructeur. Des centaines de connexions de gestion batterie tiennent désormais en un seul circuit flexible multicouche. La refonte du freinage régénératif représente environ 90 euros d’économie sur le coût de la batterie par unité.

Après le rachat d’Auto Motive Power en 2023, Ford a développé en interne un réseau basse tension 48 volts. Par rapport aux premières générations, le constructeur supprime quelque 1 200 mètres de câblage et environ 10 kg. En termes de fabrication, 20 % de pièces en moins, 25 % d’attaches en moins et 40 % de postes d’assemblage supprimés à l’usine de Louisville.