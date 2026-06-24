Ford a officiellement exclu la Mustang Mach‑E de sa nouvelle plateforme Universal Electric Vehicle, conçue pour un pick-up électrique à moins de 28 000 euros attendu en 2027. Seul véhicule électrique de tourisme de la marque aux États-Unis depuis l’arrêt du F-150 Lightning, la Mach‑E a vu ses ventes américaines reculer de plus de 60 % au premier trimestre.
En février, lors de l’événement « Bounty Hunters : The Pursuit of Efficiency », les ingénieurs de Ford ont présenté les fondements de la plateforme UEV, née d’une feuille blanche et tournée vers la réduction des coûts par l’efficacité physique plutôt que par des batteries plus grosses. Deux SUV, une berline compacte, une grande berline et une fourgonnette sont prévus sur cette même base avant la fin de la décennie, pour un prix de départ inférieur à 37 000 euros, ainsi qu’un Ford Escape entièrement électrique en 2029.
La Mustang Mach‑E, commercialisée début 2021
restera sur son architecture actuelle. Dans la FAQ publiée après le live, Ford a exclu tout recours à la plateforme UEV pour ce modèle, parce que cette architecture « a été conçue de A à Z afin d'optimiser l'efficacité du véhicule ». Aucun véhicule de remplacement sur base UEV n’est prévu pour l’instant.
La plateforme UEV tourne avec 20 % de pièces en moins
Ford s’est fixé comme objectif 480 km d’autonomie pour son premier véhicule UEV, un pick-up de taille intermédiaire comparable au Maverick, avec une batterie plus petite qu’un concurrent équivalent. Les ingénieurs évaluent chaque décision de conception en fonction de son impact direct sur le coût de la batterie.
Une équipe d’aérodynamisme recrutée en partie dans les paddocks de F1 a obtenu 15 % de traînée en moins par rapport au meilleur pick-up essence du segment. Le flux d’air est guidé depuis les pneus avant vers les roues arrière pour les soustraire à la résistance aérodynamique. En comparaison avec les rétroviseurs standards, les nouveaux, 20 % plus petits, représentent 2,4 km d'autonomie supplémentaire. À vitesse autoroutière, cela représente un gain aérodynamique global de 30 %.
Structurellement, Ford a remplacé les 146 éléments structurels distincts du Maverick par deux pièces moulées d’aluminium. Le plancher structurel du véhicule est en cellules LFP prismatiques, sans nickel ni cobalt, une première pour le constructeur. Des centaines de connexions de gestion batterie tiennent désormais en un seul circuit flexible multicouche. La refonte du freinage régénératif représente environ 90 euros d’économie sur le coût de la batterie par unité.
Après le rachat d’Auto Motive Power en 2023, Ford a développé en interne un réseau basse tension 48 volts. Par rapport aux premières générations, le constructeur supprime quelque 1 200 mètres de câblage et environ 10 kg. En termes de fabrication, 20 % de pièces en moins, 25 % d’attaches en moins et 40 % de postes d’assemblage supprimés à l’usine de Louisville.
Le Mach-E affronte seul le marché pendant que l’Escape électrique prend forme
Depuis l’arrêt du F-150 Lightning fin 2025, la Mustang Mach-E est le seul véhicule électrique de tourisme que Ford vend aux États-Unis. Au premier trimestre, Ford en a écoulé 4 600 unités, soit 60 % de moins qu’un an plus tôt, après la suppression du crédit fiscal fédéral pour les véhicules électriques neufs. En Europe, les tarifs ont baissé de 1 000 à 2 000 euros selon les versions, avec l’arrivée d’une série California Special sur la GT.
Dans une interview accordée à Car & Driver en février, Jim Farley, P-. D. G de Ford, a dit que ses véhicules électriques de première génération étaient « mal conçus ». Il a pris en exemple le faisceau électrique de la Tesla Model Y, 70 kg plus léger et 1,6 km plus court que celui de la Mach-E, grâce à une architecture pensée de zéro.
La production du pick-up inaugural débutera à Louisville en 2027, selon un procédé en arbre où trois sous-ensembles, avant, arrière et noyau batterie, progressent en parallèle sur leurs propres lignes avant de se rejoindre. Le véhicule sera doté d’un port NACS et d'un système bidirectionnel compatible alimentation domestique (V2H) et gestion du réseau (V2G). Son prix de départ aux États-Unis est annoncé à environ 27 800 euros au taux actuel.
La plateforme est également compatible conduite à droite, selon Ford.