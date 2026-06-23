Stocker son énergie électrique au lieu de la revendre à bas prix, c'est ce que proposent de plus en plus de fabricants de batteries domestiques. Samduo, nouvel acteur sur le marché, a présenté trois références, dont une batterie ultra mince.
Samduo a présenté sa nouvelle série de systèmes de stockage d'énergie résidentielle, baptisée Nex E. Le produit phare de cette gamme, la E6000, se distingue par son épaisseur de 11,9 centimètres, ce qui en fait, selon le fabricant, la batterie domestique couplée au courant alternatif la plus fine actuellement disponible sur le marché.
Votre tranquillité d'esprit pendant les vacances
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
Un format passe-partout ultra-fin
Le Nex E6000 embarque dans un seul boîtier la batterie, l'onduleur et le système de gestion de batterie, pour une capacité de 6 kWh. La batterie pèse 59 kilos sur la balance et elle est certifiée IP65. Il a par ailleurs reçu un Red Dot Design Award dans la catégorie "Outils, équipements industriels et machines".
Le système fonctionne en courant alternatif et se connecte directement aux prises domestiques, sans raccordement direct aux panneaux solaires. Cette approche plug-and-play le rend compatible avec la quasi-totalité des installations photovoltaïques existantes, et simplifie son installation aussi bien dans des logements neufs qu'en rénovation.
Durée de vie de 15 ans et puissance jusqu'à 2600 W
Sur le plan technique, le Nex E6000 offre une puissance bidirectionnelle de charge et de décharge de 2 600 W, une puissance de sortie de 800 W en fonctionnement couplé au réseau, et jusqu'à 2 600 W en mode secours hors réseau (3 640 W en crête pendant 10 secondes). Les cellules utilisées sont de type LFP (LiFePO₄), avec une durée de vie annoncée de plus de 10 000 cycles, soit environ 15 ans. La garantie est de 10 ans.
La capacité est extensible, mais on ne peut pas empiler les batteries, au vu de la forme de ces dernières. Il est toutefois possible de combiner jusqu'à 15 unités pour atteindre 90 kWh au total, les prises électriques et le tableau doivent en revanche suivre. La connectivité est assurée via Wi-Fi, Bluetooth, LAN et RS485. En plus, Samduo propose une API ouverte permettant l'intégration avec des marques tierces comme Shelly, HomeWizard ou EverHome. La gestion s'effectue via l'application Samduo.
Deux autres modèles complètent la gamme
Samduo présente en parallèle la Nex E6000H, qui reprend les mêmes caractéristiques techniques que la Nex E6000 dans un format différent, ainsi que la Nex P2800 Pro, un modèle plus compact doté d'une capacité de base de 2,73 kWh, extensible jusqu'à 16,41 kWh en combinant cinq unités. Ce dernier intègre une entrée photovoltaïque de 3 600 W avec quatre MPPT indépendants et un onduleur bidirectionnel de 2 400 W. Il pèse 30,5 kg et bénéficie également de la certification IP65 et d'une garantie de 10 ans.
Un lancement en Europe prévu pour 2026
Le contexte de ce lancement n'est pas anodin. Les prix de rachat de l'électricité solaire aux particuliers en France ont été nettement sacrifiés ces derniers temps, alors, autant stocker son énergie plutôt que de la vendre.
La série Nex E sera commercialisée en Europe à partir du troisième trimestre 2026, au prix de 1 999 euros. La date de disponibilité précise pour le marché français n'a pas encore été confirmée.