La capacité est extensible, mais on ne peut pas empiler les batteries, au vu de la forme de ces dernières. Il est toutefois possible de combiner jusqu'à 15 unités pour atteindre 90 kWh au total, les prises électriques et le tableau doivent en revanche suivre. La connectivité est assurée via Wi-Fi, Bluetooth, LAN et RS485. En plus, Samduo propose une API ouverte permettant l'intégration avec des marques tierces comme Shelly, HomeWizard ou EverHome. La gestion s'effectue via l'application Samduo.