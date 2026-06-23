Personne au volant, mais un temps officiel de moins de 10 minutes et trente secondes à l’arrivée. Xiaomi affirme avoir signé le premier tour chronométré sans conducteur du Nürburgring avec son YU7 GT, un SUV électrique haute performance. Le chrono ne fera certes pas trembler Porsche ni Mercedes-AMG ni les habitués de l’Enfer vert. Mais l’enjeu est ailleurs.

Sur les 20,832 km de la mythique boucle allemande, Xiaomi voulait surtout montrer qu'une voiture pouvait gérer seule trajectoire, freinage et accélération sur l'un des tracés les plus exigeants du monde. Et l’on peut parier que ce 10’29’’ servira surtout de première référence à battre pour la concurrence.

Le Nürburgring juge aussi les algorithmes

La Nordschleife n’est effectivement pas un circuit comme les autres. Depuis des décennies, elle sert de juge de paix aux constructeurs avec ses virages aveugles, ses compressions, ses bosses, ses freinages en appui et ses changements d’adhérence. Un bon chrono sur cette piste raconte souvent plus qu’une longue fiche technique. C’est ce qui donne du poids au tour du Xiaomi YU7 GT. Le SUV électrique n'était pourtant pas là pour faire de la figuration et n'avait rien à voir avec un modèle lambda de série. La version GT revendique en effet une puissance de 1 003 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,92 secondes et une batterie 897 volts de 101,7 kWh.