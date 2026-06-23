Le SUV YU7 GT a bouclé la célèbre Nordschleife sans conducteur en 10’29’’483. Un chrono très loin des records absolus, mais une première pour un véhicule autonome revendiquée sur l’un des circuits les plus scrutés par l’industrie automobile.
Personne au volant, mais un temps officiel de moins de 10 minutes et trente secondes à l’arrivée. Xiaomi affirme avoir signé le premier tour chronométré sans conducteur du Nürburgring avec son YU7 GT, un SUV électrique haute performance. Le chrono ne fera certes pas trembler Porsche ni Mercedes-AMG ni les habitués de l’Enfer vert. Mais l’enjeu est ailleurs.
Sur les 20,832 km de la mythique boucle allemande, Xiaomi voulait surtout montrer qu'une voiture pouvait gérer seule trajectoire, freinage et accélération sur l'un des tracés les plus exigeants du monde. Et l’on peut parier que ce 10’29’’ servira surtout de première référence à battre pour la concurrence.
Le Nürburgring juge aussi les algorithmes
La Nordschleife n’est effectivement pas un circuit comme les autres. Depuis des décennies, elle sert de juge de paix aux constructeurs avec ses virages aveugles, ses compressions, ses bosses, ses freinages en appui et ses changements d’adhérence. Un bon chrono sur cette piste raconte souvent plus qu’une longue fiche technique. C’est ce qui donne du poids au tour du Xiaomi YU7 GT. Le SUV électrique n'était pourtant pas là pour faire de la figuration et n'avait rien à voir avec un modèle lambda de série. La version GT revendique en effet une puissance de 1 003 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,92 secondes et une batterie 897 volts de 101,7 kWh.
Aux mains d'un pilote professionnel, le même YU7 GT avait déjà signé un tour en 7’22’’755, un chrono nettement plus parlant pour les amateurs de performance. En conduite autonome, il concède plus de trois minutes à l’humain, mais sans vraiment attaquer dans les virages (voir la vidéo ci-dessus). Le système a donc encore de la marge, mais la question est déjà posée : comme aux grandes heures de Deep Blue face aux champions d’échecs, combien de temps faudra-t-il avant que la machine ne dépasse le pilote ?
Une première symbolique plus qu'un record de performance
Pour situer ce chrono, le record absolu de la Nordschleife reste celui de la Porsche 919 Hybrid Evo, chronométrée en 5’19’’546 en 2018. Côté voitures de série, la Mercedes-AMG ONE a repoussé la limite à 6’29’’090. Les électriques continuent aussi de progresser avec la Porsche Taycan Turbo GT Manthey en 6’55’’533 dans sa catégorie, tandis que la Volkswagen Golf GTI Edition 50 possède le record des tractions en 7’44’’523.
Xiaomi ne revendique donc pas la voiture la plus rapide du Nürburgring. Même dans la catégorie des voitures autonomes, la marque ne peut pas prétendre à une première mondiale, puisque NIO avait déjà fait rouler son EP9 sans pilote à Austin en 2017. Mais sur la Nordschleife, le symbole reste fort. Jusqu’ici, le Ring départageait surtout les pilotes, les châssis, les moteurs et les ingénieurs. Il commence désormais à juger aussi les algorithmes.