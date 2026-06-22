Un ancien commentateur de Formule 1 à la BBC tente de relier les deux extrémités du Royaume-Uni avec une voiture Renault électrique, rechargée uniquement à l'énergie solaire. Une traversée de 1 600 km, baptisée Easee Sun Run, lancée à Stonehenge.
De Land's End, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, jusqu'à John O'Groats, dans le nord de l'Écosse, soit près de 1 600 kilomètres, Jeremy Hart et son équipe traversent le Royaume-Uni en voiture électrique. Ils ont pour règle de ne tout simplement jamais recharger sur le réseau électrique classique, mais uniquement grâce au soleil capté en chemin. Baptisé Easee Sun Run, le défi vient de prendre le départ avec le solstice d'été à Stonehenge, dans le Wiltshire, avant de multiplier les étapes dans des fermes et parcs solaires du pays. Avec pour objectif de prouver qu'une mobilité 100 % propre bien déjà possible, comme nous l'apprends la BBC. Et le tout à bord d'une Renault 4 E-Tech electric.
Un ex-commentateur F1 mise sur l'énergie solaire pour traverser le Royaume-Uni
Pendant deux décennies, Jeremy Hart a posé sa voix sur les Grands Prix de Formule 1, avant de couvrir dix ans de Championnat du monde des rallyes WRC pour la BBC, la première chaîne de télévision britannique. Depuis, un peu à la façon d'un Jeremy Clarkson (monsieur Top Gear puis The Grand Tour) mais en moins déjanté, il s'est reconverti dans les défis automobiles insolites. Il a par exemple déjà bouclé un tour du monde en voiture et emmené une monoplace Formule E jusqu'en Arctique.
Pour ce nouveau pari, il embarque avec une équipe de quatre personnes à bord du véhicule électrique français, de ceux qu'on croise déjà sur nos routes. « Personne, à notre connaissance, n'a jamais fait rouler une voiture électrique familiale uniquement grâce au bon vieux soleil de l'été britannique », assure-t-il.
Mais voilà le problème, le Royaume-Uni n'a pas franchement la réputation d'un pays hyper ensoleillé. Jeremy Hart écarte cet élément d'un revers de main. « Avec notre mélange de pluie et de températures en hausse, ce n'est pas un si mauvais endroit pour les panneaux solaires », confie-t-il. Soit.
De Stonehenge à l'Écosse, l'itinéraire solaire de la voiture électrique
Le périple a ainsi débuté de façon symbolique à Stonehenge, pile le jour du solstice d'été, avant une première recharge sur le tout premier parc solaire commercial du Royaume-Uni, près de Chard, dans le Somerset. Cap ensuite sur l'Écosse, avec une arrivée espérée à John O'Groats le mercredi 24 juin.
Sur la route, le véhicule se recharge directement sur des bornes installées au cœur de fermes solaires, complétées par des batteries portables elles aussi alimentées au soleil. De quoi limiter au maximum la dépendance au réseau électrique classique, même avec un ciel capricieux.
Anthony Fernandez, le patron d'Easee, l'entreprise partenaire de l'expédition, explique que la traversée attire surtout l'attention sur ce que la mobilité propre permet déjà. « L'Easee Sun Run en dit long sur ce dont la mobilité propre est capable aujourd'hui », résume-t-il, en misant sur une filière transports plus résiliente et accessible. Reste à savoir si cette traversée restera une prouesse isolée, ou les prémices d'une mobilité électrique qui roulerait, demain, au seul carburant solaire.