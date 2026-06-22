xryl

Non, il suffit de lire l’article. La recharge se fait sur des bornes qui sont reliées à des batteries, qui se rechargent, elles, avec des panneaux solaires. Sa recharge de sa voiture, c’est du très standard, en quelques minutes, de la même manière que pour une borne classique. Il ne reste pas comme un idiot à attendre que le soleil se pointe. Il arrive, se branche, 10mn ou plus plus tard, il repart.

Il n’y a rien d’exceptionnel à son périple, c’est juste qu’il a mis le filtre « bornes alimentés à l’énergie solaire » sur le filtre de Abetterrouteplanner.