Il faut avant tout savoir que Tesla propose déjà un programme destiné aux propriétaires de Powerwall, sa solution pour stocker de l'énergie. Mais il est opéré via un partenariat avec Octopus Energy, l'un des fournisseurs avec lesquels l'entreprise va désormais se retrouver en compétition. Avec sa nouvelle licence, elle est en mesure de reprendre la main sur ce service.