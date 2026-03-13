Tesla accélère sa mue au-delà des simples véhicules électriques. La marque vient d'obtenir une licence de fourniture d'électricité de la part d'Ofgem, le régulateur britannique de l'énergie. Un signal fort.
Car les ventes de voitures électriques, l'activité principale du constructeur, sont en chute libre depuis plusieurs mois. En cause, entre autres, une concurrence chinoise ultra agressive. Conscient de la tendance, Elon Musk œuvre depuis quelque temps pour réorienter la trajectoire de son fleuron, notamment en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et la robotique avec son humanoïde Optimus.
Mais il y a un autre aspect de sur lequel Tesla marque des points, celui de l'énergie. Et il n'est pas question de laisser passer cette opportunité.
Fournisseur à part entière
La licence fraîchement décrochée outre-Manche permet à la marque de vendre de l'électricité aux particuliers et aux entreprises en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. L'Irlande du Nord, elle, est exclue. Concrètement, Tesla entre sur le marché britannique de l'énergie en tant que fournisseur à part entière, où elle va directement concurrencer des acteurs établis comme British Gas, E.ON ou EDF.
Il faut avant tout savoir que Tesla propose déjà un programme destiné aux propriétaires de Powerwall, sa solution pour stocker de l'énergie. Mais il est opéré via un partenariat avec Octopus Energy, l'un des fournisseurs avec lesquels l'entreprise va désormais se retrouver en compétition. Avec sa nouvelle licence, elle est en mesure de reprendre la main sur ce service.
Un signal fort
Tesla devrait s'inspirer de son modèle texan, où elle opère sous la marque Tesla Electric. Elle y propose des tarifs d'électricité bas coût orientés vers les propriétaires de véhicules Tesla et de batteries Powerwall. Les clients peuvent également participer à un « réseau électrique virtuel » en stockant de l'énergie dans leur Powerwall puis en la revendant au réseau contre des crédits sur leur facture.
Cette licence envoie un message clair : Tesla s'imagine en acteur intégré de l'énergie, de la production au domicile du client. Le Royaume-Uni, avec son marché de l'énergie libéralisé, est un terrain d'expérimentation idéal avant une éventuelle expansion dans le reste de l'Europe.