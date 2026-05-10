Avec la Renault 4 E-Tech electric, après sa très populaire R5, Renault continue de jouer la carte de la nostalgie modernisée. Après la renaissance électrique de la citadine, le constructeur décline désormais son modèle en une version découvrable Plein Sud, qui assume pleinement son héritage.
Une déclinaison Plein Sud qui fait directement écho à la mythique Renault 4 Plein Air, tout en s’inscrivant dans une gamme plus premium, promettant « aussi bien aux passagers avant qu’aux passagers arrière de voyager cheveux au vent et l’habitacle baigné de lumière ». Une nouvelle version découvrable dont le prix « pique un peu » comme le souligne Automobile-Propre.
La Renault 4 e-tech aussi en version Plein Sud
Avec cette version Plein Sud, Renault ressuscite l’esprit loisir de la R4 d’antan. Pour rappel, la déclinaison Plein Air lancée il y a environ 60 ans misait déjà sur une carrosserie ouverte, pensée pour les escapades estivales plutôt que pour la polyvalence quotidienne .
La recette est ici modernisée avec une capote en toile électrique, qui s’ouvre sur une large surface du toit, soit 92 centimètres de longueur et 80 centimètres de largeur. L’idée n’est donc pas de transformer la voiture en cabriolet pur, mais plutôt d’offrir une expérience intermédiaire, entre toit ouvrant géant et découvrable, qui profitera à tous les occupants.
Côté gabarit, cette version ne change pas la base technique de la R4 électrique. On reste sur un SUV compact urbain, aux dimensions contenues, pensé pour un usage quotidien. La capote n’impacte pas non plus drastiquement l’habitabilité, tandis qu’à l’extérieur, les barres de toit ont été supprimées et l’antenne intégrée à la lunette arrière.
Le prix de la différence
Activé via un bouton (sur la clé ou près du rétroviseur intérieur), mais aussi à la voix via la commande vocale de l’avatar Reno, le toit en toile peut s’ouvrir en de multiples positions intermédiaires, au gré des envies de chacun.
Mais ce positionnement « plaisir » a un prix. La Renault 4 E-Tech Plein Sud est proposée à partir de 37 290 € (hors bonus) en version Techno, soit un surcoût d’environ 2 000 € par rapport à son homologue à toit fixe. « Le prix de la différence » diront certains.
À noter que cette configuration découvrable Plein Sud n’est pas disponible sur la finition entrée de gamme Evolution de la R4 e-tech.
Parallèlement, la gamme R4 e-tech accueille aussi un nouveau système de surveillance avancée du conducteur, reposant sur une caméra intérieure intégrée dans le montant gauche du pare-brise afin de détecter fatigue et distraction.
Il s’accompagne d’un assistant d’arrêt d’urgence capable, en lien avec l’Active Driver Assist, de ralentir le véhicule jusqu’à l’immobilisation sur la voie en cas d’inactivité du conducteur (notamment si les mains ne sont plus détectées sur le volant), tandis que l’assistant d’éco-conduite devient désormais prédictif.
Enfin, sur le plan technique, l’intégration d’un nouvel échangeur eau-eau pour le circuit de chauffage de la batterie permet d’améliorer les temps de recharge par temps froid (autour de 0°C) et grand froid (jusqu’à -20°C), notamment grâce au planificateur de charge.