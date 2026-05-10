La recette est ici modernisée avec une capote en toile électrique, qui s’ouvre sur une large surface du toit, soit 92 centimètres de longueur et 80 centimètres de largeur. L’idée n’est donc pas de transformer la voiture en cabriolet pur, mais plutôt d’offrir une expérience intermédiaire, entre toit ouvrant géant et découvrable, qui profitera à tous les occupants.