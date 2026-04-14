Avec Care Fleet, Renault veut soutenir et faciliter l'accès aux soins dans les territoires isolés en France, en proposant notamment une flotte de ZOE électriques à destination des soignants. Explications.
Proposée dans le cadre de son programme CareMakers, l’opération Care Fleet de Renault se destine aux professionnels de santé exerçant dans les déserts médicaux. Avec cette nouvelle initiative, Renault vise à faciliter les déplacements des soignants et à soutenir l’accès aux soins dans les territoires les plus fragilisés par le manque de solutions de mobilité.
La ZOE de retour chez Renault oui, mais…
Pour cela, Renault compte sur… sa ZOE électrique. Si le modèle a été remplacé depuis, avec un arrêt de production qui remonte au 30 mars 2024, le constructeur mise ici sur des véhicules reconditionnés.
Dans un premier temps, ce sont une cinquantaine de Renault ZOE électriques reconditionnées seulement qui sont disponibles depuis le 10 avril pour les infirmiers, aides-soignants et autres sages-femmes qui interviennent au domicile de leurs patients.
Sur son site officiel, le constructeur précise que les véhicules sont disponibles dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire et le département des Alpes-Maritimes.
Des ZOE reconditionnées pour les soignants à domicile
En France, les soignants à domicile assurent une mission essentielle, particulièrement en zones rurales et périurbaines où la mobilité conditionne l’accès aux soins. Mais la hausse des coûts liés aux déplacements fragilise forcément leur modèle économique, avec parfois un impact direct sur la qualité de prise en charge des patients.
« Dans des zones reculées et peu desservies, c’est l’accès aux soins qui est en jeu. En proposant des solutions de mobilité solidaires et adaptées aux enjeux des territoires, nous faisons du véhicule un allié du quotidien pour les professionnels de santé et un levier concret au service de l'accès et de la continuité des soins », indique Cléa Martinet, Directrice du Développement durable de Renault Group.
L’offre de Renault repose sur un crédit-bail solidaire à partir de 99€ par mois, avec une offre qui s’étend sur 48 mois, et un premier loyer majoré de 1 300€ TTC, incluant un charge pass.
Selon le constructeur, la petite ZOE garantit « un coût d’usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique », Renault mettant également en avant une autonomie « jusqu'à 395 km » pour son emblématique voiture électrique.