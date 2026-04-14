Dans un premier temps, ce sont une cinquantaine de Renault ZOE électriques reconditionnées seulement qui sont disponibles depuis le 10 avril pour les infirmiers, aides-soignants et autres sages-femmes qui interviennent au domicile de leurs patients.

Sur son site officiel, le constructeur précise que les véhicules sont disponibles dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire et le département des Alpes-Maritimes.