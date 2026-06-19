Le problème concerne donc JScript, l’ancien moteur de script de Microsoft, encore sollicité par des applications métier, des composants web embarqués ou des scripts hérités. Depuis Windows 11 24H2, puis dans Windows 11 25H2, Microsoft s’appuie sur jscript9legacy.dll à la place de l’ancien moteur jscript9.dll. L’objectif était de durcir l’exécution des scripts, en remplaçant un composant plus ancien par une version pensée pour corriger plusieurs vulnérabilités et renforcer la sécurité du système.

Sauf que cette évolution a aussi modifié un fonctionnement dont dépendaient encore certains logiciels anciens. Jusqu’ici, des fonctions, définitions globales ou éléments de contexte chargés par un premier script pouvaient rester disponibles pour les scripts exécutés ensuite. Avec jscript9legacy.dll, cette persistance n’est plus active par défaut. Une application qui s’appuyait sur ce fonctionnement historique peut donc perdre, en cours d’exécution, des éléments qu’elle s’attendait à retrouver plus tard.

Microsoft indique avoir corrigé le problème via la mise à jour KB5077241, mais le réglage de compatibilité n’est pas activé automatiquement. Les administrateurs doivent donc restaurer eux-mêmes la persistance du contexte JScript, soit pour les processus concernés, soit pour toute la machine. Un choix qui permet de limiter l’exposition aux seuls logiciels concernés, mais qui demande de savoir exactement quelle application dépend encore de ce fonctionnement hérité.