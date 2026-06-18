Et si votre prochain jeu vidéo comprenait que vous avez peur avant même que vous ne lâchiez la manette ? À la porte de Versailles à Paris, la start-up suisse Ovomind présente jusqu'au samedi 20 juin une technologie d'analyse émotionnelle en temps réel, compatible avec les montres connectées Samsung Galaxy Watch 8 et modèles ultérieurs, ainsi qu’avec la Google Pixel Watch 4.

Son principe est simple à énoncer, plus complexe à mettre en œuvre : utiliser les signaux biométriques d'une montre connectée pour transformer le stress, le calme ou l'engagement d'un utilisateur en donnée exploitable par une application, un jeu vidéo ou un cockpit automobile. « L'émotion est la prochaine frontière de l'interaction homme-machine », résume Yann Frachi, cofondateur et CEO/CTO d'Ovomind.