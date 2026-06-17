On vend de tout sur le dark web, et même des copies de pièces d'identité de citoyens français. La preuve, un hacker, qui a le pseudo « ChimeraZ », à l'origine récemment de plusieurs piratages d'importance en France, annonce posséder un très large stock de copies de pièces d'identité françaises.

Il a ainsi mis en vente sur le dark web un ensemble de copies représentant plus de 250 000 passeports et cartes nationales d'identité hexagonales. Cette base représente au total plus de 80 Go de données.