Voilà qui ne va pas rassurer les Français sur la question de l'usurpation d'identité. Les copies de nombreuses pièces d'identité sont actuellement mises en vente par un hacker !
La majorité des piratages dont on entend parler depuis plus d'un an entraînent le vol de données assez connues comme les noms, prénoms, les adresses ou les moyens de contact. En général, les données plus sensibles comme les RIB sont plus rarement récoltées, tout comme les pièces d'identité. Mais certaines sont bien dans la nature, comme nous l'apprend cette nouvelle assez effrayante.
Des passeports et des cartes d'identités françaises en pagaille en vente sur le dark web
On vend de tout sur le dark web, et même des copies de pièces d'identité de citoyens français. La preuve, un hacker, qui a le pseudo « ChimeraZ », à l'origine récemment de plusieurs piratages d'importance en France, annonce posséder un très large stock de copies de pièces d'identité françaises.
Il a ainsi mis en vente sur le dark web un ensemble de copies représentant plus de 250 000 passeports et cartes nationales d'identité hexagonales. Cette base représente au total plus de 80 Go de données.
Une base de données créée à partir de plusieurs piratages différents ?
Le pirate annonce dans sa communication « publicitaire » vendre tout autant des pièces d'identité valides ou bien expirées, l'acheteur pouvant choisir. Il faut tout de même noter que le fameux ChimeraZ indique que la plupart des passeports et cartes nationales d'identité sont valides jusqu'à 2031.
Le hacker a potentiellement rassemblé ces pièces en piochant dans les stocks des données issus de piratages récents, afin de construire une base très large, qui puisse plus aisément intéresser des acteurs malveillants. Les possibles acquéreurs pourront utiliser ces pièces pour notamment effectuer des achats de carte SIM, des escroqueries, des usurpations d'identité, des souscriptions de crédit ou des ouvertures de compte frauduleuses. Autant dire qu'on espère que les autorités ont l'oeil sur ce stock !