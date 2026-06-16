Sur les seuls terrains des performances et de l'efficacité énergétique, Intel et MSI ont marqué des points. Sur celui du prix, c'est moins sûr.
La très forte augmentation enregistrée par le Steam Deck a annoncé la couleur : les consoles portables seront bien plus chères dans les prochains mois et MSI emboîte le pas d'Intel avec sa nouvelle Claw à base d'Intel G3 Extreme.
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Le G3 Extreme largement devant le Z2 Extreme
Depuis le début de l'année, Intel laisse filtrer des informations à propos de ses futures puces Panther Lake à base de cœurs graphiques Xe3. Des puces qu'il destine aux consoles portables pour damer le pion à AMD.
Baptisées G3 et G3 Extreme, les deux puces prévues par Intel seraient bel et bien en mesure de mettre à mal la nette domination d'AMD dans le secteur des consoles portables. En début de mois, lors du Computex 2026, Intel a ainsi présenté des résultats très intéressants en comparant les performances de son G3 Extreme à celles du Z2 Extreme.
Arc G3 Extreme vs Z2 Extreme : 42 % de mieux pour le premier. ©Intel
Bien sûr, ces résultats ont été obtenus dans des conditions définies par Intel avec des jeux retenus par Intel. Le nombre de titres utilisés et les réglages annoncés par le groupe américain laissent toutefois penser que le G3 Extreme sera une puce avec laquelle il faudra compter alors que la sortie est imminente, grâce à MSI, partenaire privilégié d'Intel.
Un tarif franchement dissuasif ?
Toujours au cours du Computex 2026, la Claw 8 EX AI+ a ainsi été largement présentée par MSI. Il était possible de la découvrir « en chair et en os », mais aucune indication de prix n'était donnée.
Grâce aux recherches de nos confrères de VideoCardz, nous en savons plus et ce n'est pas vraiment pour nous réjouir. En effet, sur son site officiel, MSI a mis à jour la fiche produit de la Claw 8 EX AI+ avec une date de sortie et, plus important encore, un tarif. Pour la sortie, il est dit « lancement et expédition à compter du 23 juin 2026 ». Presque demain.
Pour le prix, c'est une autre histoire, bien moins réjouissante. MSI affiche un tarif de 1 799 dollars que certains revendeurs semblent devoir abaisser de 100 dollars (Best Buy, Newegg). Reste que même à 1 699 dollars, la Claw 8 EX AI+ est clairement l'une des consoles les plus chères du marché. Peut-être la plus puissante aussi, mais pas sûr qu'un public existe à ce niveau de prix.