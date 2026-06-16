Depuis le début de l'année, Intel laisse filtrer des informations à propos de ses futures puces Panther Lake à base de cœurs graphiques Xe3. Des puces qu'il destine aux consoles portables pour damer le pion à AMD.

Baptisées G3 et G3 Extreme, les deux puces prévues par Intel seraient bel et bien en mesure de mettre à mal la nette domination d'AMD dans le secteur des consoles portables. En début de mois, lors du Computex 2026, Intel a ainsi présenté des résultats très intéressants en comparant les performances de son G3 Extreme à celles du Z2 Extreme.