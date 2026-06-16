Il y a eu énormément de changement dans le monde universitaire en Chine, comme nous l'indique le China South Morning Post. D'après ce journal, le monde universitaire a effectué des changements massifs dans ses programmes pour s'adapter à l'ère de l'IA.

Entre 2021 et 2025, les universités chinoises ont ainsi tout simplement mis fin à 12 2000 programmes diplômants - autant de formations considérées comme « obsolètes ». À la place, selon des chiffres du ministère de l'Éducation, dont l'agence Xinhua se fait l'écho, 10 200 nouveaux cursus ont pris vie. Ce sont ainsi 30% des programmes du pays qui ont fait l'objet de réajustements.