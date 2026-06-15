Google a diffusé par erreur des publicités sur Amazon révélant le contenu de son prochain Pixel Drop : Screen Reactions, Gemini Omni et génération musicale. Trois fonctionnalités annoncées à Google I/O qui arrivent donc plus tôt que prévu sur les Pixel.
C’est en scrollant tranquillement sur Google Discover que le site Droid-life a repéré la méprise : des publicités Google pointant vers Amazon, mettant en scène trois vidéos promotionnelles estampillées « Pixel Drop ». Pas de communiqué, pas de keynote, pas de compte à rebours soigneusement orchestré. Juste une campagne pub partie trop tôt, qui dévoile ce que Google réservait vraisemblablement pour une annonce officielle imminente. Le dernier Pixel Drop remontait à mars 2026 ; selon le calendrier habituel de Google, le suivant était effectivement attendu.
Screen Reactions, la seule vraie nouveauté Pixel
La fonctionnalité la plus intéressante du lot s’appelle « Screen Reactions ». Le principe : se filmer avec la caméra selfie tout en réagissant à une vidéo affichée sur l’écran, le tout capturé en une seule prise. Une exclusivité Pixel, selon les vidéos promotionnelles, ce qui colle avec ce qu’on sait de son déploiement : la fonction vient d’apparaître dans la bêta 4 d’Android 17 QPR1, et une arrivée en version stable était initialement attendue en septembre. Le Pixel Drop servirait donc à griller la politesse à ce calendrier, en livrant la fonctionnalité aux Pixel dès la sortie stable d'Android 17, attendue en juin.
Concrètement, c’est le type de feature pensée pour les créateurs de contenu, ceux qui alimentent YouTube ou TikTok de vidéos de réaction. Sur le papier, l’intégration native a du sens : pas d’application tierce, pas de montage, un seul flux vidéo. Reste à voir si l’exécution tient ses promesses à l’usage, et surtout quels modèles Pixel en bénéficieront, la compatibilité avec les générations antérieures aux Pixel 10 n’étant pas encore clarifiée. Les fuites autour du Pixel 11 laissent d’ailleurs penser que Google mise de plus en plus sur ces exclusivités logicielles pour différencier sa gamme.
Gemini Omni et musique : du recyclage bien emballé
Les deux autres fonctionnalités sont plus ambiguës. La génération musicale et les capacités générales de Gemini Omni (génération et modification de vidéo à la voix) sont déjà accessibles. Elles existent pour les abonnés payants de Google One sur Pixel. Les intégrer à un Pixel Drop suggère soit une ouverture à un public plus large sans abonnement, soit simplement une opération de visibilité pour des fonctions que peu d’utilisateurs ont encore découvertes.
C’est là que la stratégie de Google mérite qu’on s’y arrête. Le « Pixel Drop » a toujours servi à mettre en lumière des fonctionnalités existantes autant qu’à en lancer de nouvelles. Mais repackager des outils Gemini déjà disponibles en exclusivités Pixel, alors qu’ils ne le sont pas, c’est un exercice d’équilibriste. Les vidéos Amazon ne mentionnent d’ailleurs pas d’exclusivité pour ces deux fonctions, ce qui tranche avec le traitement réservé à Screen Reactions. Google a visiblement des ambitions claires pour sa gamme Pixel, mais la frontière entre « fonctionnalité Pixel » et « fonctionnalité Gemini qui tourne sur Pixel » reste floue.
Google n’a pas confirmé de date pour ce Pixel Drop, mais les vidéos étant déjà en ligne, une annonce officielle dans les prochains jours semble probable, possiblement liée à la sortie stable d’Android 17. La vraie question que pose cette fuite involontaire est ailleurs : à force de mélanger exclusivités matérielles, fonctions IA réservées aux abonnés et features Android génériques, Google sait-il encore clairement ce qu’est un Pixel Drop ?