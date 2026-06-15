La fonctionnalité la plus intéressante du lot s’appelle « Screen Reactions ». Le principe : se filmer avec la caméra selfie tout en réagissant à une vidéo affichée sur l’écran, le tout capturé en une seule prise. Une exclusivité Pixel, selon les vidéos promotionnelles, ce qui colle avec ce qu’on sait de son déploiement : la fonction vient d’apparaître dans la bêta 4 d’Android 17 QPR1, et une arrivée en version stable était initialement attendue en septembre. Le Pixel Drop servirait donc à griller la politesse à ce calendrier, en livrant la fonctionnalité aux Pixel dès la sortie stable d'Android 17, attendue en juin.