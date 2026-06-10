Concrètement, il s'agit d'agir au niveau du système d'exploitation du téléphone ou de la tablette, pas du côté de la plateforme ou du réseau social. Toutes les applications seraient concernées : caméra, messageries tierces, moteurs de recherche. Le contenu serait bloqué avant même d'être capturé ou transmis. Par défaut, tous les utilisateurs mineurs seraient protégés. Les adultes pourraient déverrouiller l'accès aux contenus pour adultes via une vérification d'âge.

La technologie existe déjà. La société britannique SafeToNet a développé un logiciel appelé HarmBlock, lequel fonctionne directement sur l'appareil, en temps réel, y compris sur les flux en direct. Il bloque la capture et l'envoi de contenus explicites sans transmettre aucune donnée hors de l'application. Le gouvernement cite ce cas pour montrer que l'objectif est atteignable.

Le Home office explique qu'en 2024, 91% des signalements d'abus sexuels sur mineurs contenaient des contenus auto-générés par les victimes elles-mêmes. L'âge moyen du premier visionnage de pornographie serait de 13 ans. Apple avait déjà activé des contrôles d'âge sur iPhone, mais sans couvrir la caméra ni les applications tierces. Le gouvernement veut désormais combler ces lacunes.