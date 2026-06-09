Le réseau d'internet par satellite Starlink est de plus en plus adopté par les compagnies aériennes. Et la dernière en date n'est personne d'autre que Wizz Air !
Pouvoir accéder à internet directement dans l'avion avec une bonne connexion va devenir assez commun à l'avenir, au rythme où les compagnies aériennes annoncent leurs partenariats avec Starlink. Un déploiement que l'on a même vu arriver jusque chez nous, avec la compagnie nationale Air France actuellement en train d'équiper l'ensemble de sa flotte de ce service, qui sera gratuit pour les voyageurs. Et ce genre d'annonce n'est pas réservé qu'aux grandes compagnies !
Wizz Air proposera le service Starlink à partir de 2027
Si l'on ne s'étonne dorénavant plus de voir les grands noms de l'aéronautique annoncer un partenariat avec Starlink, on est par contre moins habitué à avoir les plus petits acteurs se lancer eux aussi dans cette aventure. C'est pourtant ce que vient de faire Wizz Air, qui vient de communiquer en début de semaine sur une alliance de ce genre.
Wizz Air va ainsi équiper l'ensemble de sa flotte d'Airbus de Starlink, à partir de 2027. Celle-ci exploite au total près de 240 Airbus des familles A320 et A321 (en comprenant ses filiales à Abu Dhabi, au Royaume-Uni et à Malte). Wizz Air explique vouloir assurer « une expérience homogène à bord, quel que soit l'itinéraire ou la destination ».
Une première pour une compagnie low-cost européenne
L'entreprise basée à Budapest revendique par ailleurs être le « premier transporteur ultra low‑ cost européen » à contracter avec Starlink pour un déploiement de son service d'internet par satellite à travers l'ensemble de sa flotte.
« Le voyage ultra low-cost a toujours consisté à rendre plus d'opportunités accessibles au plus grand nombre » a rappelé le directeur commercial de Wizz Air, Ian Malin. Mais « en 2027, nous allons appliquer cette philosophie à l'ère spatiale. Nos clients ne devraient pas avoir à choisir entre des tarifs abordables et un Internet fiable à bord pour rester connectés aux personnes, au travail et aux moments qui comptent le plus. » De quoi donner un net avantage à l'entreprise par rapport à ses concurrents comme Ryanair ?
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents