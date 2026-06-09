Si l'on ne s'étonne dorénavant plus de voir les grands noms de l'aéronautique annoncer un partenariat avec Starlink, on est par contre moins habitué à avoir les plus petits acteurs se lancer eux aussi dans cette aventure. C'est pourtant ce que vient de faire Wizz Air, qui vient de communiquer en début de semaine sur une alliance de ce genre.

Wizz Air va ainsi équiper l'ensemble de sa flotte d'Airbus de Starlink, à partir de 2027. Celle-ci exploite au total près de 240 Airbus des familles A320 et A321 (en comprenant ses filiales à Abu Dhabi, au Royaume-Uni et à Malte). Wizz Air explique vouloir assurer « une expérience homogène à bord, quel que soit l'itinéraire ou la destination ».