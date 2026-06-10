208 GTI. Un badge chargé d’histoire pour Peugeot, une promesse de sportivité (avec désormais une électrification assumée), et une nouvelle ère qui s’ouvre pour les petites bombes au Lion.
C’était officiel depuis près d’un an déjà, Peugeot va très bientôt faire renaître son emblématique badge GTi sur la base de l’e-208. Présentée comme une véritable rupture dans l’histoire de la marque, cette Peugeot e-208 GTi s’inscrit dans une stratégie plus large de relance du label sportif côté Peugeot, plusieurs années après l’arrêt de la 308 GTi. Mais ici, changement d’époque, adieu le thermique, puisque la performance passe entièrement par l’électrification.
280 chevaux sur l’essieu avant
Le constructeur parle d’une « nouvelle légende », et force est d’admettre que le nom renvoie à toute une culture des petites sportives légères et joueuses, que Peugeot a longtemps incarné en Europe. Cette nouvelle Peugeot e-208 GTi a été officialisée après un premier concept présenté l’an dernier. La voilà désormais concrétisée.
Sous le capot, on retrouvera un bloc électrique d’environ 280 ch. Une puissance qui placera immédiatement cette e-208 GTi dans la catégorie des citadines survoltées, capables de rivaliser avec certaines compactes sportives d’ancienne génération.
Un moteur installé sur l’essieu avant, bénéficiant de 345 Nm de couple, le constructeur insistant sur l’identité propre de cette future GTi, avec un travail spécifique sur le châssis, la calibration de la direction et le comportement dynamique.
L’objectif n’est donc pas de faire une simple « 208 électrique puissante », mais bien une vraie GTi, soit une voiture compacte, nerveuse, et joueuse, fidèle à l’esprit des modèles qui ont forgé la réputation du badge.
Une première GTi 100 % électrique pour Peugeot
C’est sans doute le point le plus symbolique : cette e-208 GTi est la toute première Peugeot GTi entièrement électrique de l’histoire. Un tournant majeur pour la marque, qui doit composer avec les nouvelles attentes du marché, en essayant autant que possible de ne pas renier son héritage sportif (qui a dit Ferrari Luce ?).
Côté alimentation, la Peugeot e-208 GTi devrait s’appuyer sur une batterie de 54 kWh, héritée de la 208 électrique classique, offrant une autonomie d’environ 350 km (en cycle WLTP).
Reste désormais à voir si cette promesse sera tenue sur la route et dans les cœurs. Car au-delà des chiffres et des intentions, les puristes attendront surtout une chose, à savoir les précieuses sensations.
Depuis ce mardi 9 juin, Peugeot expose trois e-208 GTi (en bleu, blanc et rouge, pour symboliser le charisme à la française de la marque), à l’occasion du 100ème anniversaire de sa première participation aux 24 Heures du Mans. Les performances, « destinées à impressionner », seront dévoilées ce vendredi 12 juin à 13h00, lors d’une conférence de presse au Mans.