Et pour cause, la première arbore le tableau La Nuit étoilée (1888) de l'artiste postimpressionniste, tandis que la seconde plaque sur son capot La Nuit étoilée sur le Rhône (1889) : deux des œuvres les plus célèbres du Maître.

Pour l'occasion, l'ultraportable de MSI adopte un châssis au coloris bleu vif, et quelques détails propres à cette édition limitée, comme le logo de la collection Artisan, ou encore une citation de Vincent Van Gogh (« Looking at the stars always makes me dream »), gravée au niveau des repose-paumes.