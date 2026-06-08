MSI a profité du Computex pour dévoiler un Prestige 14 Flip AI+ en édition limitée Van Gogh. Décliné en deux versions, l'appareil rend hommage d'une fort jolie manière à deux des tableaux les plus célèbres du peintre à l'oreille tranchée.
Après le sublime hommage rendu l'année dernière à « La Grande Vague » d'Hokusai et aux artisans de l’atelier japonais Okadaya, MSI s'intéresse cette année au peintre néerlandais Vincent Van Gogh et à son œuvre. Au travers de sa gamme Artisan Collection, le constructeur taïwanais a en effet profité du Computex pour dévoiler la semaine dernière deux versions distinctes d'un Prestige 14 Flip AI+ nettement plus beau que les autres, il faut bien l'admettre.
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Et pour cause, la première arbore le tableau La Nuit étoilée (1888) de l'artiste postimpressionniste, tandis que la seconde plaque sur son capot La Nuit étoilée sur le Rhône (1889) : deux des œuvres les plus célèbres du Maître.
Pour l'occasion, l'ultraportable de MSI adopte un châssis au coloris bleu vif, et quelques détails propres à cette édition limitée, comme le logo de la collection Artisan, ou encore une citation de Vincent Van Gogh (« Looking at the stars always makes me dream »), gravée au niveau des repose-paumes.
La gouache de Van Gogh s'invite sur le Prestige 14 Flip AI+
MSI semble d'ailleurs avoir collaboré avec les équipes du musée d'Orsay (où est conservée La Nuit étoilée sur le Rhône) pour aboutir à un résultat fidèle aux œuvres originales. Et comme l'an dernier, le rendu s'avère très soigné, vif et joliement texturé. Rien à voir avec une vulgaire impression sur le capot. MSI vendra enfin ces modèles avec des accessoires réalisés pour l'occasion, dont un tapis de souris et une souris assortis.
Nous avons contacté MSI France pour en savoir plus sur le procédé de fabrication de ces modèles en édition limitée, mais aussi pour connaître leur prix et leur date de lancement. Un facteur important car l'année dernière, le précédent modèle Artisan Collection avait été commercialisé un peu tard, accusant par conséquent un léger retard technique au moment de sa sortie effective.