Le Joy-Con drift coûte cher à Nintendo. La DGCCRF a annoncé, ce 8 juin 2026, que Nintendo of Europe avait accepté de payer une amende transactionnelle de 35 millions d’euros en France, à l'issue d’une enquête consacrée aux dysfonctionnements des manettes de la première Switch.

Le dossier porte sur le fameux Joy-Con drift, ce défaut qui peut faire bouger un personnage sans action du joueur, perturber les commandes ou rendre la manette difficile à utiliser. Mais le cœur de la sanction ne tient pas seulement au problème technique. L’administration reproche surtout à Nintendo de ne pas avoir informé les consommateurs de manière suffisamment claire et rapide.