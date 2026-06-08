La DGCCRF sanctionne Nintendo of Europe pour pratique commerciale trompeuse autour des dysfonctionnements des Joy-Con de la première Switch. L'entreprise a accepté une transaction pénale de 35 millions d'euros.
Le Joy-Con drift coûte cher à Nintendo. La DGCCRF a annoncé, ce 8 juin 2026, que Nintendo of Europe avait accepté de payer une amende transactionnelle de 35 millions d’euros en France, à l'issue d’une enquête consacrée aux dysfonctionnements des manettes de la première Switch.
Le dossier porte sur le fameux Joy-Con drift, ce défaut qui peut faire bouger un personnage sans action du joueur, perturber les commandes ou rendre la manette difficile à utiliser. Mais le cœur de la sanction ne tient pas seulement au problème technique. L’administration reproche surtout à Nintendo de ne pas avoir informé les consommateurs de manière suffisamment claire et rapide.
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Une information jugée trop tardive
Selon la DGCCRF, Nintendo n'aurait réellement communiqué sur ces dysfonctionnements qu’à partir de 2020, alors que les Joy-Con étaient concernés depuis plusieurs années. L'enquête estime que cette information « tardive et parcellaire » a pu dissuader des joueurs de contacter le service après-vente, voire les pousser à racheter de nouvelles manettes.
Saisie après une plainte de l'UFC-Que Choisir en 2020, la DGCCRF a transmis ses conclusions au procureur de Nanterre en 2025. Nintendo a finalement accepté une transaction pénale de 35 millions d’euros, assortie de la publication d’un communiqué sur la page d'accueil de son site français.
L’entreprise s'était déjà engagée en 2023, au niveau européen, à réparer gratuitement les Joy-Con touchés, même hors garantie légale. Cette fois, le dossier change d’échelle. Plus d'informations à venir…
Source : DGCCRF