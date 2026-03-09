L'affaire remonte à avril 2025, lorsque le président Donald Trump avait instauré, lors du désormais célèbre "Liberation Day", des droits de douane dépassant 25 % sur les importations en provenance de plusieurs pays, dont le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde, le Vietnam et la Chine. L'objectif affiché était de renforcer l'industrie américaine. Dans les mois qui ont suivi, ces droits de douane ont connu des ajustements aléatoires, les taxes visant la Chine dépassant parfois la barre des 100 %.