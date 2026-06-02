L'IA locale a peut-être trouvé son prochain goulot d'étranglement, et il se cache du côté du stockage. Au Computex 2026, Lexar s'attaque directement à ce sujet avec une série d'annonces pensées pour les PC IA, l'edge computing et les configurations hautes performances. Derrière la formule imprimée dans le communiqué de presse, l'idée est assez simple, mais elle en dit surtout beaucoup sur l'avenir du PC. Demain, un SSD ne servira plus seulement à stocker des fichiers.

Avec l'arrivée de modèles d'IA exécutés en local, le stockage devra aussi charger rapidement de très gros volumes de données, limiter la latence, absorber des flux continus et maintenir un haut niveau de performance dans des machines parfois très compactes. Autrement dit, le SSD quitte peu à peu son rôle de simple espace de stockage pour devenir l'un des rouages de la performance IA.

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AI Storage Core : le SSD sort de son rôle passif

Lexar regroupe cette stratégie sous le nom AI Storage Core. Derrière cette formule très marketing tech, la marque défend une évolution assez concrète du stockage. À mesure que les traitements IA quittent le cloud pour s'exécuter directement sur les PC, les stations de travail ou les appareils en périphérie, le SSD devient un composant beaucoup plus stratégique.

La marque mise donc sur une combinaison d'encapsulation avancée, de puces, d'optimisations système et d'ordonnancement intelligent. L'objectif est de rendre le stockage plus réactif face aux charges de travail IA, notamment lorsque plusieurs modèles, applications ou flux de données tournent en parallèle.