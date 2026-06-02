Sur son stand du Computex à Taipei, Lexar ne se contente pas de présenter des SSD toujours plus rapides. Avec son approche AI Storage Core, la marque souhaite faire du stockage un composant actif de l'intelligence artificielle locale, des mini-PC aux machines de créateurs.
L'IA locale a peut-être trouvé son prochain goulot d'étranglement, et il se cache du côté du stockage. Au Computex 2026, Lexar s'attaque directement à ce sujet avec une série d'annonces pensées pour les PC IA, l'edge computing et les configurations hautes performances. Derrière la formule imprimée dans le communiqué de presse, l'idée est assez simple, mais elle en dit surtout beaucoup sur l'avenir du PC. Demain, un SSD ne servira plus seulement à stocker des fichiers.
Avec l'arrivée de modèles d'IA exécutés en local, le stockage devra aussi charger rapidement de très gros volumes de données, limiter la latence, absorber des flux continus et maintenir un haut niveau de performance dans des machines parfois très compactes. Autrement dit, le SSD quitte peu à peu son rôle de simple espace de stockage pour devenir l'un des rouages de la performance IA.
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AI Storage Core : le SSD sort de son rôle passif
Lexar regroupe cette stratégie sous le nom AI Storage Core. Derrière cette formule très marketing tech, la marque défend une évolution assez concrète du stockage. À mesure que les traitements IA quittent le cloud pour s'exécuter directement sur les PC, les stations de travail ou les appareils en périphérie, le SSD devient un composant beaucoup plus stratégique.
La marque mise donc sur une combinaison d'encapsulation avancée, de puces, d'optimisations système et d'ordonnancement intelligent. L'objectif est de rendre le stockage plus réactif face aux charges de travail IA, notamment lorsque plusieurs modèles, applications ou flux de données tournent en parallèle.
La brique la plus intéressante de cette stratégie est sans doute le contrôleur Gen5 SPU (pour Storage Processing Unit) développé par Longsys. Gravé en 5 nm, il adopte une architecture sans DRAM. Ce choix n'est pas seulement technique. Il vise aussi à réduire la dépendance à la mémoire DRAM, dans un contexte où les besoins explosent avec l'IA générative. Lexar annonce ainsi que son moteur d'ordonnancement intelligent peut réduire les besoins en capacité DRAM d'environ 40%.
Pour y parvenir, il s'appuie sur une meilleure gestion des charges, du cache et du prefetch (algorithmes de prédiction), afin de fluidifier l'inférence IA locale. En clair, le SSD essaie d'anticiper les données dont la machine aura besoin, plutôt que de simplement les fournir à la demande.
NM1090 PRO 8 To : le SSD très gros calibre PCIe Gen5
Pour les machines de créateurs et les PC IA les plus musclés, Lexar met en avant sur son stand son SSD NM1090 PRO 8 To. Ce modèle PCIe Gen5 x4 revendique jusqu'à 14 400 Mo/s en lecture et 13 400 Mo/s en écriture, avec une capacité de stockage maximale de 8 To. Il s'adresse aux usages gourmands en ressources système comme les modèles IA locaux, le montage vidéo en ultra haute définition, le rendu 3D, les bibliothèques de données massives (banques de vidéos, de photos RAW, de textures 3D, de sons, etc.), le multitâche intensif ou les projets créatifs particulièrement volumineux.
Ares RGB DDR5 128 Go : la RAM à tout prix
Lexar n'oublie pas l'autre pilier de son activité, la mémoire vive, avec son kit Ares RGB DDR5 128 Go (en 2x64 Go) annoncé en versions 6400 MHz CL32 et 6000 MHz CL32. Là encore, ces barrettes de RAM ont été conçues pour accompagner les PC IA, les stations de travail pour créatifs et les configurations gaming très haut de gamme.
Avec l'IA générative locale, la mémoire vive peut vite saturer et limiter les performances de la configuration. Avec une capacité totale de 128 Go, Lexar s'adresse principalement aux utilisateurs qui veulent lancer plusieurs outils lourds, manipuler de très gros projets ou travailler avec des modèles locaux sans voir leur machine s'essouffler à la moindre sollicitation. Côté prix, la marque n'a encore rien communiqué. Mais au vu du marché actuel de la RAM, il faudra probablement s'attendre à une facture salée, voire très très salée.
Un partenariat avec Asus : du mini-PC IA à la console portable
Enfin, Lexar profite de cette édition du Computex pour mettre en avant sa collaboration avec Asus. Au menu de ce partenariat axé sur le stockage, on retrouve un SSD Gen4 de classe IA intégré au mini-PC Asus NUC 15 Pro, le SSD PLAY X PCIe 4.0 M.2 NVMe associé à la console portable Asus ROG XBOX ALLY, avec des vitesses annoncées jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, ainsi que de la mémoire vive ARES RGB DDR5 certifiée et badgée Republic of Gamers. Eh oui, il n'y a pas que l'IA dans la vie !