À noter que Sony lancera également le FlexStrike, son premier stick arcade sans fil, dès le 6 août prochain. Les nouvelles enceintes Pulse Elevate, pensées notamment pour accompagner le moniteur à venir sur un bureau gaming, arriveront quant à elles un peu plus tard dans l’année.Le stick arcade sera affiché au prix de 200 dollars/200 euros, avec une disponibilité prévue sur tous les marchés, contrairement au moniteur PlayStation, dont la commercialisation est (pour l’heure en tout cas) réservée au Japon et aux États-Unis.