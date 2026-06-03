Officialisé l’an dernier, le premier moniteur gaming estampillé PlayStation arrivera en boutiques à la fin de l’été. Un écran 27" pensé aussi bien pour les joueurs PS5 que PC, avec une particularité plutôt originale… mais aussi un tarif qui risque de faire grincer quelques dents.
Après plusieurs mois d’attente, Sony a enfin confirmé via son blog officiel la commercialisation de son premier écran gaming PlayStation. Baptisé 27’’ Gaming Monitor with DualSense Charging Hook, celui-ci sera lancé le 27 août prochain aux États-Unis et au Japon, avec des précommandes ouvertes dès le 5 juin. Un écran qui entend séduire les possesseurs de PS5 et de PS5 Pro, mais également les joueurs PC, grâce à une fiche technique plutôt solide sur le papier. Le prix demandé ? 350 dollars.
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Un moniteur pensé pour prolonger l’expérience PlayStation
On le savait depuis novembre dernier, ce nouvel écran PlayStation repose sur une dalle IPS de 27" (diagonale de 68,6 cm) affichant une définition Quad HD de 2 560 points par 1 440. Sony annonce une compatibilité VRR (Variable refresh rate), avec une fréquence maximale de 120 Hz sur PS5 et PS5 Pro, et qui peut donc grimper jusqu’à 240 Hz lorsqu’il est connecté à un PC ou un Mac compatible.
L’écran prend également en charge le HDR ainsi que les fonctionnalités spécifiques de la PS5, comme l’Auto HDR Tone Mapping. Du côté de la connectique, on retrouve notamment deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, des ports USB-A et USB-C, sans oublier des haut-parleurs stéréo intégrés et une sortie audio 3,5 mm.
Mais l’élément le plus original reste évidemment ce fameux support de charge intégré pour manette DualSense. Placé directement sur le châssis du moniteur, il permet de suspendre et recharger une DualSense (ou une DualSense Edge) entre deux sessions de jeu. Un petit détail pratique voué à renforcer l’intégration de l’écran dans l’écosystème PlayStation.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
Un prix déjà difficile à justifier ?
C’est probablement là que le bât blesse. Car si la présence du support de charge DualSense apporte une touche d’originalité bienvenue, la fiche technique demeure relativement classique pour un écran gaming de milieu de gamme. À ce niveau de prix (350 dollars rappelons-le), la concurrence est on ne peut plus féroce, avec notamment des moniteurs OLED haut de gamme, très prisés des joueurs de tous bords.
Avec son moniteur officiel, Sony mise davantage sur l’intégration à l’univers PlayStation que sur une quelconque révolution technologique. Un pari qui pourrait séduire certains fans de la marque, mais qui risque aussi de rendre la concurrence particulièrement agressive sur le terrain du rapport qualité-prix.
À noter que Sony lancera également le FlexStrike, son premier stick arcade sans fil, dès le 6 août prochain. Les nouvelles enceintes Pulse Elevate, pensées notamment pour accompagner le moniteur à venir sur un bureau gaming, arriveront quant à elles un peu plus tard dans l’année.Le stick arcade sera affiché au prix de 200 dollars/200 euros, avec une disponibilité prévue sur tous les marchés, contrairement au moniteur PlayStation, dont la commercialisation est (pour l’heure en tout cas) réservée au Japon et aux États-Unis.