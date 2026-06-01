Face à ce ras-le-bol, des solutions sont, plus que jamais, nécessaires : une grande majorité de consommateurs (74 % pour être précis) souhaiterait que l’usage de cette technologie soit mieux encadré au sein des entreprises et que de nouvelles règles soient mises en place. 80 % aimeraient aussi pouvoir avoir la main sur le niveau de personnalisation des annonces publicitaires reçues. En France, « 45 % demandent la transparence sur l’usage de l’IA et 41 % attendent des engagements clairs quant à la préservation des emplois face à l’IA. »