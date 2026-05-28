La demande en électricité de nuit vient du centre de la Terre. Pour extraire le cuivre et le lithium, les mineurs chiliens font tourner leurs sites jour et nuit, et consomment énormément d’électricité. Désormais, leurs clients et les régulateurs les poussent vers une alimentation propre et prévisible. Sans parler des data centers, gros consommateurs de courant constant.

Le solaire c’est propre, illimité et bon pour la planète. Les batteries stockent l’énergie du soleil pour la restituer, certes, mais comment la transporter pour couvrir tout un pays ?

Les centrales solaires occupent le nord désertique, tandis que la consommation se concentre plus au sud. Le réseau doit donc acheminer cette électricité sur de longues distances, et la congestion des lignes reste le premier facteur d’écrêtement. Pour désengorger le nord, le Chili construit la ligne Kimal–Lo Aguirre, longue de 1 400 kilomètres. Mais elle n’entrera pas en service avant la fin de la décennie.

En dix ans, le prix des batteries a baissé d’environ 90 %. Le solaire-stockage rivalise désormais avec une centrale à gaz neuve dans la plupart des marchés. Le Coordinador Eléctrico Nacional, gestionnaire du réseau chilien, table sur 5 400 mégawatts de stockage supplémentaires d’ici décembre. Les batteries pèsent déjà près de 42 % du portefeuille de projets énergétiques du pays par capacité. Avant la fin 2026, le Chili franchira la barre des 8 400 mégawatts de stockage raccordés, de quoi le hisser parmi les tout premiers marchés mondiaux.