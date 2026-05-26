Schiphol ambitionne, d'ici 2030, que tous les avions qui roulent sur son tarmac puissent le faire « de manière durable ». Chez easyJet, où l'on revoit aussi le confort des sièges de ses appareils, on voit dans le TaxiBot « une nouvelle étape importante dans notre mission visant à exploiter nos opérations de la manière la plus efficace possible », commente le directeur des opérations David Morgan, pour une brique de plus dans l'objectif de réduire de 35 % l'intensité carbone de la compagnie aérienne britannique d'ici 2035.