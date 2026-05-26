Le sac PSP rejoint deux autres modèles PlayStation déjà disponibles chez Zara : un sac en forme de manette DualSense à 19,95 euros et un modèle 30e anniversaire de la manette à 22,95 euros. Ni Sony ni Zara n'ont communiqué publiquement sur ce partenariat. La présence systématique du symbole ™ sur les trois fiches produit indique un accord de licence, mais les deux entreprises n'ont publié aucun communiqué.

Le rapprochement mode-gaming n'est pas nouveau et devient même une habitude. Nintendo a multiplié les collaborations avec Uniqlo et Levi's ces dernières années. Mais le choix de la PSP, une console que Sony n'a plus fabriquée depuis plus de dix ans, est plus inattendu. La PSP reste un objet culte dans la communauté retrogaming, avec des prix de revente en hausse constante sur les marchés d'occasion.

À 22,95 euros, c'est probablement l'objet officiel PlayStation le moins cher et le plus absurde qu'on puisse accrocher à son épaule. Les stocks fondent vite.