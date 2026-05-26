Sony a accordé une licence officielle à Zara pour transformer sa PSP en sac bandoulière à 22,95 €. Le symbole ™ sur la page produit ne laisse aucun doute. Rupture de stock en vue.
Zara commercialise depuis quelques jours un sac bandoulière en forme de PSP 1000, la console portable de Sony sortie en 2004 et abandonnée en 2014 pour laisser de la place à la Vita. Le symbole ™ affiché sur la page produit confirme une licence officielle. En France, le sac est vendu 22,95 euros.
Trois sacs PlayStation chez Zara, et personne n'avait vu venir le partenariat
La face avant est entièrement moulée en silicone souple et reproduit les boutons, le pad directionnel, le joystick analogique et les touches d'action de la PSP originale. Un panneau en vinyle transparent imite l'écran 4,3 pouces. L'arrière porte un discret logo PSP, positionné exactement là où se trouvait le lecteur UMD sur la console. La bandoulière ajustable est ornée des quatre symboles PlayStation (triangle, cercle, croix, carré).
Le sac mesure 11 × 20 × 5 cm et dispose d'un compartiment principal à fermeture zippée. Au Japon, le site spécialisé 4Gamer a remarqué qu'une Nintendo Switch Lite (20,8 × 9,1 × 1,4 cm) y entre tout juste.
Le sac PSP rejoint deux autres modèles PlayStation déjà disponibles chez Zara : un sac en forme de manette DualSense à 19,95 euros et un modèle 30e anniversaire de la manette à 22,95 euros. Ni Sony ni Zara n'ont communiqué publiquement sur ce partenariat. La présence systématique du symbole ™ sur les trois fiches produit indique un accord de licence, mais les deux entreprises n'ont publié aucun communiqué.
Le rapprochement mode-gaming n'est pas nouveau et devient même une habitude. Nintendo a multiplié les collaborations avec Uniqlo et Levi's ces dernières années. Mais le choix de la PSP, une console que Sony n'a plus fabriquée depuis plus de dix ans, est plus inattendu. La PSP reste un objet culte dans la communauté retrogaming, avec des prix de revente en hausse constante sur les marchés d'occasion.
À 22,95 euros, c'est probablement l'objet officiel PlayStation le moins cher et le plus absurde qu'on puisse accrocher à son épaule. Les stocks fondent vite.