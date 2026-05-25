Le grenier des vieux systèmes d'exploitation vient de rouvrir ses portes, sans prendre la poussière. Avec le Virtual OS Museum, le développeur Andrew Warkentin propose un immense musée numérique des OS que l'on croyait condamnés aux captures d'écran, aux souvenirs de disquettes et aux forums d'archivistes.

Windows 1.0, System 6 d'Apple, OS/2, BeOS, Solaris, TOS, NeXTSTEP, IRIX, Plan 9, Multics ou, encore, les premières bêtas de Longhorn ne sont pas seulement documentés. Ils peuvent être lancés, dans des environnements déjà configurés, avec cette petite sensation étrange de voyager dans une machine à remonter le temps.