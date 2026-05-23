Seul le Taycan est à l'arrêt. Et comme toute la voiture sort d'Allemagne, sans aucune production hors d'Europe, Porsche doit donc s'acquitter des droits de douane imposés par Washington sur chaque voiture importée. Cela représente environ 700 millions d'euros sur l'année 2025, d'après les comptes du groupe, soit une dépense de plus pour une berline déjà boudée par les acheteurs.

En Chine, premier marché historique des sportives de luxe, les ventes de Porsche reculent également. BYD, Geely et Xiaomi avec sa SU7 lancent des modèles électriques bourrés de technologie, à des prix très inférieurs à ceux du Taycan. Entre 2021 et novembre 2025, Porsche y a perdu 56 000 unités tandis au profit de 361 000 Xiaomi de plus. Le prestige de la marque ne suffit plus à maintenir les ventes.

En 2025, le bénéfice opérationnel de Porsche a chuté de 92,7 %, à 413 millions d'euros et 1,1 % de marge, contre 14,1 % un an plus tôt. Des charges exceptionnelles d'environ 3,9 milliards d'euros expliquent en grande partie ce résultat, dont un renoncement partiel aux ambitions électriques et à la production de batteries. Au premier trimestre 2026, le résultat opérationnel a encore reculé de 22 %, à 595 millions d'euros.

Mais Porsche réagit et change de stratégie. Le Cayenne et le Panamera embarqueront encore un moteur thermique jusqu'à 2030. Le futur SUV positionné au-dessus du Cayenne, imaginé tout électrique, sortira d'abord en thermique et en hybride.

Porsche fabrique aussi la 911 et la gamme 718 dans la même usine qui fait une pause sur le Tycan. Dès 2023, le constructeur a engagé 250 millions d'euros pour y installer une ligne d'assemblage capable de mélanger sportives thermiques et électriques, qui va donc profiter de ce « temps libre » pour avancer sur ces chantiers.