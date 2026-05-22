Mx34

Chatgpt :

Une box internet consomme comme :

une petite ampoule LED allumée en continu

ou un mini ordinateur très économe.

Un chauffe-eau électrique consomme :

environ 100 à 300 fois plus de puissance instantanée qu’une box,

et souvent 10 à 30 fois plus d’électricité sur l’année.

Exemple concret :

Appareil Coût annuel approximatif (à ~0,25 €/kWh en France)

Box à 10 W ~22 € / an

Box à 25 W ~55 € / an

Réfrigérateur moderne ~25 € à ~75 € / an

Chauffe-eau standard ~375 à 875 € / an

Dans beaucoup de logements, le chauffe-eau est l’un des plus gros consommateurs électriques, souvent juste derrière :

le chauffage,

la climatisation,

ou les plaques/fours électriques.

Mais oui la box est un vrai fléau…