Anker Soundcore présente deux nouveaux modèles d'écouteurs intégrant une puce d'intelligence artificielle locale, annoncés lors de l'Anker Day 2026 à New York.
Soundcore, la marque audio d'Anker Innovations, a présenté ses nouveaux écouteurs Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max. Les deux modèles partagent une base technique commune, avec quelques différences notables sur la version haut de gamme.
Une puce IA dédiée au traitement local
Les Liberty 5 Pro et 5 Pro Max embarquent tous deux la puce Anker Thus, développée en interne par Anker Innovations. Cette puce est conçue pour traiter les tâches d'intelligence artificielle directement sur l'appareil, sans envoyer de données vers des serveurs distants.
Les deux modèles sont également équipés de haut-parleurs de 9,2 mm et sont compatibles Dolby Atmos.
Qualité d'appel et réduction de bruit
Sur le plan de la téléphonie, Anker indique que les Liberty 5 Pro ont reçu un titre Guinness World Records dans la catégorie des "écouteurs TWS offrant les appels téléphoniques les plus clairs". Les écouteurs disposent de huit microphones et dix capteurs, capables d'effectuer jusqu'à 384 000 calculs par seconde. L'objectif affiché est d'isoler précisément la voix de l'utilisateur dans des environnements bruyants, qu'il s'agisse des transports, d'un bureau ou de la rue.
Les deux modèles intègrent par ailleurs la technologie Adaptive ANC 4.0 pour la réduction active du bruit, ainsi que HearID 5.0, un système de personnalisation du profil sonore. Une reconnaissance vocale permet également d'exécuter jusqu'à vingt commandes différentes, avec un temps de réponse annoncé inférieur à une seconde.
Ce qui distingue la version Max
La version Liberty 5 Pro Max se différencie principalement par deux éléments. D'abord, son boîtier de recharge est équipé d'un écran AMOLED de 1,78 pouce.
Ensuite, elle propose une fonction d'enregistrement vocal assistée par IA : un double tap sur le boîtier suffit à lancer un enregistrement. Les transcriptions et résumés sont ensuite consultables localement via l'application Soundcore, sans connexion Internet requise.