Sur le plan de la téléphonie, Anker indique que les Liberty 5 Pro ont reçu un titre Guinness World Records dans la catégorie des "écouteurs TWS offrant les appels téléphoniques les plus clairs". Les écouteurs disposent de huit microphones et dix capteurs, capables d'effectuer jusqu'à 384 000 calculs par seconde. L'objectif affiché est d'isoler précisément la voix de l'utilisateur dans des environnements bruyants, qu'il s'agisse des transports, d'un bureau ou de la rue.