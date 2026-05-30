En permettant de produire des pièces complexes sans outillage lourd ni délais interminables, la fabrication additive représente une solution à part entière.

Cependant, entre les promesses associées à ces technologies et leur mise en œuvre concrète, des écarts importants peuvent apparaître. Après tout, la réussite d’un projet dépend autant des équipements utilisés que de la maîtrise des procédés de fabrication.

C’est justement sur cet aspect que certaines entreprises, comme 3DKfactory, cherchent à se démarquer grâce aux impressions 3D en grand format. Au-delà de la simple production, leurs équipes analysent les besoins, recommandent les technologies et matériaux les plus adaptés, puis assurent un accompagnement complet à chaque étape du projet.