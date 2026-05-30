Une entreprise spécialisée dans l’impression 3D, capable de vous accompagner à chaque étape de votre projet industriel, de la conception et la modélisation de vos pièces jusqu’à leur production en série, tel est le créneau de 3DKfactory.
En permettant de produire des pièces complexes sans outillage lourd ni délais interminables, la fabrication additive représente une solution à part entière.
Cependant, entre les promesses associées à ces technologies et leur mise en œuvre concrète, des écarts importants peuvent apparaître. Après tout, la réussite d’un projet dépend autant des équipements utilisés que de la maîtrise des procédés de fabrication.
C’est justement sur cet aspect que certaines entreprises, comme 3DKfactory, cherchent à se démarquer grâce aux impressions 3D en grand format. Au-delà de la simple production, leurs équipes analysent les besoins, recommandent les technologies et matériaux les plus adaptés, puis assurent un accompagnement complet à chaque étape du projet.
Un accompagnement complet
3DKfactory met en avant un accompagnement complet, mais que recouvre réellement cette promesse ?
Concrètement, deux scénarios sont possibles :
Dans le premier cas, le client ne dispose pas de fichier 3D exploitable. L’entreprise mobilise alors son bureau d’études pour transformer une idée en modèle numérique. À partir d’un croquis, de photos ou même de simples descriptifs, les équipes peuvent concevoir une pièce sur mesure. Cette étape est souvent déterminante, car elle conditionne la faisabilité technique du projet.
Dans le second cas, le client possède déjà ses fichiers 3D. Ceux-ci sont analysés afin de vérifier leur compatibilité avec les procédés de fabrication additive. Des ajustements peuvent être proposés pour limiter d’éventuelles faiblesses et de manière plus générale s’adapter aux contraintes de la production additive.
Vous l’aurez compris, l’objectif est de garantir le passage du concept à la pièce fonctionnelle. Une logique qui fait sens, après tout, c’est aussi dans l’intérêt de 3DKfactory que le projet se concrétise.
Du prototype à la production en série
L’un des défis de l’impression 3D reste le passage du prototype à la production en série. Toutes les entreprises du secteur ne proposent d’ailleurs pas cette continuité, souvent complexe à mettre en œuvre.
Au-delà des arbitrages techniques en amont, la fabrication en série implique des équipements fiables et standardisés, ainsi qu’un contrôle qualité rigoureux, afin de garantir une réelle homogénéité entre les pièces produites et le prototype initial.
Une organisation en « print farm » pour accélérer la production
Alors, quelle est la solution de 3DKfactory pour y parvenir ?
Concrètement, l’entreprise a adopté une organisation de type « print farm », c’est-à-dire un parc composé de plusieurs imprimantes 3D identiques fonctionnant en parallèle. Cette approche accélère les délais de fabrication et assure une homogénéité entre les pièces, même lorsqu’elles sont produites sur différentes machines.
3DKfactory est en mesure de gérer des productions dites de « petites séries », pouvant tout de même atteindre 100 000 pièces. De quoi répondre à des besoins industriels bien réels, comme la fabrication de boîtiers électroniques, de protections pour chaînes d’assemblage ou encore de supports de fixation, parmi d’autres applications.
L’expérience est d’autant plus convaincante que 3DKfactory fournit une prise en charge de bout en bout :
- Récupération des données dans le cadre du RGPD ;
- Fabrication des pièces par impression 3D ;
- Assemblage des éléments ;
-
- Emballage et expédition directe.
Des tarifs dégressifs qui accompagnent la montée en volume
Le choix de l’impression 3D chez un acteur français comme 3DKfactory permet aussi au client de valoriser une production locale, tout en réduisant significativement les contraintes liées à la gestion des stocks.
À cela s’ajoutent des prix accessibles, avec une logique de tarifs dégressifs en fonction des volumes de pièces identiques :
- 10 à 19 pièces : -5 %
- 20 à 49 pièces : -10 %
- 50 à 99 pièces : -15 %
- Plus de 100 pièces : sur devis
L’impression grand format est possible chez 3DKfactory
On a évoqué les défis liés à la production en série, mais un autre enjeu mérite d’être mis en lumière, celui de l’impression grand format. Là où la plupart des acteurs du marché se limitent aux pièces petit format, 3DKfactory a fait de cette contrainte une force.
L’entreprise est en mesure de fabriquer des pièces de très grande taille. Une capacité rare, qui ouvre des possibilités inaccessibles aux équipements standard. Et pour cause, 3DKfactory s’appuie sur des machines de qualité industrielle :
- Une imprimante 3D permettant de réaliser des pièces d’un volume de 1 000 x 1 000 x 1 000 mm ;
- Des imprimantes 3D grand format pour fabriquer des pièces jusqu’à 600 mm d’envergure ;
- Un parc entier de machines pour petites et moyennes pièces, jusqu’à 300mm d’envergure.
Imprimer en un seul bloc change tout !
Pourquoi imprimer une pièce d’un seul bloc plutôt que d’assembler plusieurs éléments entre eux ? La réponse tient en grande partie à la performance structurelle.
Sans les joints, sans collage et sans soudure, la pièce conserve son homogénéité, ce qui améliore sa résistance. Pour des applications mécaniques, du prototypage industriel ou encore du design architectural, cet aspect ouvre des perspectives de conception difficilement atteignables avec des méthodes d’assemblage traditionnelles.
Et puis, c’est aussi un gain en termes de temps. L’assemblage de plusieurs éléments introduit des risques et des étapes supplémentaires. À l’inverse, une pièce monobloc simplifie la chaîne de fabrication, limite les sources d’erreur et les délais de production.
Un partenaire plus qu’un simple prestataire
Pour les entreprises qui cherchent à industrialiser leurs projets, 3DKfactory se positionne comme un partenaire de choix.
De la conception 3D à la livraison, en passant par l’optimisation des pièces, la production en série et la logistique, l’entreprise française a bâti une organisation complète qui dépasse largement le simple prototypage.
Et sur le segment du grand format, 3DKfactory s’impose comme l’acteur de référence avec la présence d’une
machine très grand format aux capacités étonnantes.