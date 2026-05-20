Chez Anthropic, Andrej Karpathy intègre l’équipe chargée du pré-entraînement des modèles. Derrière ce terme très technique se cache une étape essentielle : celle où les systèmes apprennent à partir de volumes massifs de données, avant d’être affinés pour devenir les modèles Claude que le public et les entreprises utilisent ensuite.

Le choix d’Anthropic n’a donc rien d’anecdotique. Karpathy revient vers un travail de fond, au cœur même de la construction des modèles de langage. Il a expliqué vouloir se consacrer pleinement à la recherche et au développement, à un moment qu’il juge déterminant pour l’évolution de ces technologies. Anthropic continue donc de faire son marché parmi les grands noms de l’IA. En 2024, l’entreprise avait pour rappel déjà attiré John Schulman, lui aussi cofondateur d’OpenAI.