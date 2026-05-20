L'une des figures les plus reconnues du secteur de l'intelligence artificielle rejoint les rangs d'Anthropic. Ancien responsable IA chez Tesla et co-fondateur d'OpenAI, Andrej Karpathy apportera dorénavant son expertise au créateur de Claude dans la bataille qui oppose les géants des modèles de langage.
L’annonce ne passe évidemment pas inaperçue dans le petit monde de l’intelligence artificielle. Andrej Karpathy, l’un des noms les plus connus du secteur, rejoint Anthropic pour reprendre un rôle plus directement tourné vers la recherche et le développement. Son arrivée donne un renfort de poids au créateur de Claude, déjà engagé dans une compétition très serrée avec OpenAI et les autres acteurs majeurs de l’IA générative.
Andrej Karpathy rejoint Anthropic pour travailler sur Claude
Chez Anthropic, Andrej Karpathy intègre l’équipe chargée du pré-entraînement des modèles. Derrière ce terme très technique se cache une étape essentielle : celle où les systèmes apprennent à partir de volumes massifs de données, avant d’être affinés pour devenir les modèles Claude que le public et les entreprises utilisent ensuite.
Le choix d’Anthropic n’a donc rien d’anecdotique. Karpathy revient vers un travail de fond, au cœur même de la construction des modèles de langage. Il a expliqué vouloir se consacrer pleinement à la recherche et au développement, à un moment qu’il juge déterminant pour l’évolution de ces technologies. Anthropic continue donc de faire son marché parmi les grands noms de l’IA. En 2024, l’entreprise avait pour rappel déjà attiré John Schulman, lui aussi cofondateur d’OpenAI.
Un ancien de Tesla et OpenAI au parcours déjà bien connu
Avant ce nouveau chapitre de sa carrière, Andrej Karpathy s’était imposé comme une figure centrale de l’intelligence artificielle chez Tesla. Il y a notamment travaillé sur les technologies liées à l’IA et à la conduite autonome, avant de quitter l’entreprise en 2022. Son parcours l’avait auparavant mené chez OpenAI, dont il a été l’un des membres fondateurs. En 2024, il avait aussi lancé Eureka Labs, une plateforme éducative reposant sur l’intelligence artificielle, tout en affirmant vouloir continuer à travailler sur les questions d’éducation à long terme.
Rappelons qu’OpenAI a connu plusieurs départs importants ces deux dernières années, dont ceux d’Ilya Sutskever et de Mira Murati. Avec Andrej Karpathy, Anthropic ne recrute pas seulement un nom connu de l’IA : l’entreprise place un spécialiste aguerri au plus près de la fabrication de Claude, là où se construisent les capacités de base du modèle. Reste à présent à voir si cette arrivée permettra à Anthropic de réduire durablement l’écart avec OpenAI dans la course aux modèles de langage les plus avancés.