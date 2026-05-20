Spotify met en place deux mesures contre les podcasts IA qui imitent des voix réelles. La plateforme retire désormais les émissions qui copient l'identité d'un créateur sans son accord. Elle attribue aussi un badge « Verified by Spotify » aux podcasts authentifiés.
La guerre est déclarée entre Spotify et l'AI Slop dans ses podcasts ! Elle est représentée par un badge qui s'affiche en vert, à côté du nom de l'émission, sur la page du show et dans les résultats de recherche. Il certifie qu'un podcast appartient bien au créateur, à l'éditeur ou à la marque qu'il prétend représenter. Les premiers shows l'ont reçu dès le hier, et le déploiement s'étalera sur plusieurs mois.
En parallèle, Spotify retire les contenus qui imitent la voix ou l'image d'un créateur sans permission, que l'imitation passe par le clonage vocal IA ou par un autre procédé. La règle contre l'usurpation existait déjà. Après s'en être pris aux morceaux générés par IA, Spotify combat les outils d'IA qui reproduisent une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement.
Spotify examine aussi le comportement de l'audience
Spotify retient trois critères pour attribuer le badge. Un podcast doit montrer une activité d'écoute régulière sur la durée. Il doit respecter les règles de la plateforme. Il doit enfin prouver l'authenticité de son audience, avec des garde-fous contre les écoutes générées par des bots.
Spotify s'écarte ici des anciens systèmes de certification. La plateforme n'examine pas que le créateur, mais le comportement de ceux qui l'écoutent. Les podcasts fabriqués en série par IA attirent souvent une audience artificielle, gonflée par des robots qui simulent des écoutes.
Quand Spotify filtre ces signaux, il écarte les émissions dont la popularité vient seulement d'un trafic automatisé. Un créateur sans véritables auditeurs ne franchira donc pas le seuil, même avec un catalogue fourni.
Les outils de clonage vocal rendent ces fausses émissions faciles à produire. Un modèle reproduit aujourd'hui le timbre, le rythme et l'intonation d'une personne à partir d'un échantillon de dix à quinze secondes. Pour une voix connue, cette matière existe déjà partout, par exemple dans ses interviews ou ses anciens épisodes. Le marché de cette technologie pesait 3,29 milliards de dollars en 2025, soit environ 2,8 milliards d'euros, et les projections l'amènent à 7,75 milliards de dollars en 2029, près de 6,7 milliards d'euros. Ces outils gagnent du terrain, et les imitations crédibles sont de plus en plus nombreuses sur les plateformes audio.
Le même badge existait déjà pour la musique
Spotify avait déployé ce badge pour les artistes musicaux. Les profils principalement associés à des artistes générés par IA n'y étaient pas éligibles. La plateforme avait précisé que plus de 99 % des artistes activement recherchés seraient vérifiés au lancement.
Le badge atteste qu'un créateur existe réellement, pas que son contenu exclut l'IA. Spotify autorise toujours les outils d'intelligence artificielle dans la production, à condition que le créateur affiche son identité honnêtement. La plateforme ne sanctionne que l'imitation non consentie d'une voix ou d'une identité. Un podcasteur peut donc cloner sa propre voix ou utiliser l'IA pour son montage tout en gardant son éligibilité.
Les critères d'éligibilité avantagent les créateurs déjà installés. L'activité d'écoute soutenue et la présence vérifiable favorisent les marques connues et les podcasts au public établi. Un débutant, un format de niche ou une émission confidentielle peinent à cocher ces cases, faute d'audience suffisante au démarrage. Le badge musical avait déjà essuyé cette critique. Les dates de concert ou les comptes sociaux liés, retenus comme indices d'authenticité, désavantageaient les artistes discrets.
Spotify juge le concept d'authenticité complexe et mouvant, et annonce des ajustements au fil du temps. Les auditeurs gardent par ailleurs leurs canaux de signalement habituels pour réclamer le retrait d'un contenu qui usurpe une voix. Spotify présente ces deux mesures comme la première étape d'un chantier plus large autour de la confiance dans le podcast.