Spotify avait déployé ce badge pour les artistes musicaux. Les profils principalement associés à des artistes générés par IA n'y étaient pas éligibles. La plateforme avait précisé que plus de 99 % des artistes activement recherchés seraient vérifiés au lancement.

Le badge atteste qu'un créateur existe réellement, pas que son contenu exclut l'IA. Spotify autorise toujours les outils d'intelligence artificielle dans la production, à condition que le créateur affiche son identité honnêtement. La plateforme ne sanctionne que l'imitation non consentie d'une voix ou d'une identité. Un podcasteur peut donc cloner sa propre voix ou utiliser l'IA pour son montage tout en gardant son éligibilité.

Les critères d'éligibilité avantagent les créateurs déjà installés. L'activité d'écoute soutenue et la présence vérifiable favorisent les marques connues et les podcasts au public établi. Un débutant, un format de niche ou une émission confidentielle peinent à cocher ces cases, faute d'audience suffisante au démarrage. Le badge musical avait déjà essuyé cette critique. Les dates de concert ou les comptes sociaux liés, retenus comme indices d'authenticité, désavantageaient les artistes discrets.

Spotify juge le concept d'authenticité complexe et mouvant, et annonce des ajustements au fil du temps. Les auditeurs gardent par ailleurs leurs canaux de signalement habituels pour réclamer le retrait d'un contenu qui usurpe une voix. Spotify présente ces deux mesures comme la première étape d'un chantier plus large autour de la confiance dans le podcast.