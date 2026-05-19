Le casque supra-auriculaire (coussinets reposants sur les oreilles) est un peu le grand oublié du moment, en tous cas au-delà de l’entrée de gamme. Afin de démentir ce constat, Marshall sort le Milton A.N. C, suite spirituelle du très ancien Mid A.N.C. Rien ne lui manque, y compris le design iconique de la marque.
Au programme du Milton A.N. C : un casque au design pliant, une puce Bluetooth moderne, de la réduction de bruit active, et surtout une autonomie robuste. L’appareil est une sorte de pont entre le Major V, et son casque haut de gamme circum-auriculaire Monitor III A.N.C.
Pour les amateurs (technophiles) de compacité
Sur le papier, le Marshall Milton A.N. C est un casque Bluetooth de milieu de gamme assez standard. L’appareil ne prétend pas réinventer le concept de réduction de bruit ni proposer un son de qualité Hifi. Son avantage principal réside en effet dans son approche supra (avec de très petits coussinets donc), lui permettant de revendiquer un encombrement et un poids (200 g) ridicules. Le casque peut se placer sans mal dans un petit sac, voire une grande poche.
Son design, 100 % Marshall, est marqué par un revêtement vinylique et par l’utilisation de plusieurs pièces en métal, comme les branches. Le produit se veut premium, loin des habituels casques supra-auriculaires avec structure en plastique.
Très moderne, il bénéficie d’une puce Bluetooth 6.0, offrant une compatibilité avec le codec LDAC, mais surtout avec le standard LE Audio, y compris l’Auracast. Autre argument massue, l’autonomie, annoncée à 50 h avec ANC, et jusqu’à 80 h sans. Bien sûr, Marshall n’oublie pas la technologie reine des casques nomades, à savoir une réduction de bruit active, accompagnée par un mode Transparence (retour sonore). Côté son, le casque s’appuie sur un transducteur spécial de 32 mm.
Pour le reste, le Milton A.N. C se comporte comme un mini Monitor : commandes avec joystick multifonction, égaliseur personnalisable, et mode sonore 3D ajustable.
Disponible dès aujourd’hui sur le site de la marque, et à partir du 27 mai dans les enseignes classiques, le Marshall Milton A.N. C est vendu à 199 euros.