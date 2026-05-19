Sur le papier, le Marshall Milton A.N. C est un casque Bluetooth de milieu de gamme assez standard. L’appareil ne prétend pas réinventer le concept de réduction de bruit ni proposer un son de qualité Hifi. Son avantage principal réside en effet dans son approche supra (avec de très petits coussinets donc), lui permettant de revendiquer un encombrement et un poids (200 g) ridicules. Le casque peut se placer sans mal dans un petit sac, voire une grande poche.