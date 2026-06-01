Si vous passez la majeure partie de vos journées devant un écran, vous savez déjà qu’un bon fauteuil n’est pas un luxe. Sinon, votre dos se chargera de vous le rappeler. Douleurs lombaires, tensions dans la nuque, fourmillements dans les bras ou les jambes : une mauvaise posture finit par avoir des conséquences bien réelles au quotidien.

L’activité physique reste indispensable, bien sûr. Mais elle ne compense pas des heures passées dans une position inadaptée. C’est là qu’une chaise ergonomique prend tout son sens.

Encore faut-il choisir un modèle réellement bien conçu. Toutes les chaises ne proposent pas le même niveau d'ergonomie ni la même qualité de fabrication. La Sihoo Doro C300 Pro V2 se distingue justement par son approche sur-mesure et le recours à des matériaux haut de gamme afin de garantir aussi bien le confort que la durabilité.

D'ailleurs, chaque modèle bénéficie des certifications BIFMA, SGS, TÜV, et subit une batterie de tests. Un niveau d'exigence élevé qui constitue déjà un excellent indicateur au moment de choisir une chaise ergonomique.