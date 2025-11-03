En début d'année 2025, Colin a eu l'opportunité de tester – pour Clubic – le bureau assis/debout Magnus Pro signé SecretLab. Un produit qu'il a salué par l'excellente note de 9/10.

Problème, si les qualités du Magnus Pro sont indiscutables avec une attention particulière à tout ce qui est finitions et détails, le prix demandé par SecretLab a de quoi dissuader même les plus enthousiastes des utilisateurs : pensez que la bête se négocie à au moins 849 euros de base auxquels il faut encore ajouter le coût de nombreuses options… et nous ne parlons même pas de la version XL qui est encore plus onéreuse, à partir de 999 euros.