L'excellence des bureaux SecretLab n'est plus réellement à prouver : la marque tente maintenant de les rendre (un peu) plus accessibles. Vraiment ?
Si les bénéfices des bureaux assis/debout ne sont pas évidents pour toutes et tous, de plus en plus d'utilisateurs s'intéressent à ces produits qui, au moins sur le papier donc, permettent d'éviter une position trop statique. SecretLab est l'un des grands noms de ces produits.
Le Magnus Evo pour compléter le Magnus Pro
En début d'année 2025, Colin a eu l'opportunité de tester – pour Clubic – le bureau assis/debout Magnus Pro signé SecretLab. Un produit qu'il a salué par l'excellente note de 9/10.
Problème, si les qualités du Magnus Pro sont indiscutables avec une attention particulière à tout ce qui est finitions et détails, le prix demandé par SecretLab a de quoi dissuader même les plus enthousiastes des utilisateurs : pensez que la bête se négocie à au moins 849 euros de base auxquels il faut encore ajouter le coût de nombreuses options… et nous ne parlons même pas de la version XL qui est encore plus onéreuse, à partir de 999 euros.
Si le prix est sans doute justifié, pour SecretLab le souci est évidemment de ne pas être en mesure de toucher un très large public et la société a donc décidé de tenter l'expérience d'un modèle plus économique, le Magnus Evo.
D'emblée, soulignons l'effort tarifaire conssenti par SecretLab : le modèle Magnus Evo débute donc à 699 euros pour la version standard et 799 euros pour la version XL, logiquement plus large.
Moins cher de plus de 20 %
Une ristourne réelle – respectivement 150€ (standard) et 200€ (XL) par rapport au Magnus Pro – mais qui implique encore un investissement de taille et ce n'est pas tout à fait surprenant dans la mesure où SecretLab n'a pas voulu sacrifier les fonctionnalités qu'elle juge les plus importantes. De fait, le Magnus Evo dispose d'un plateau à câbles moins large, d'une surface magnétique seulement partielle (par zones) ou de l'impossibilité de personnaliser le plateau… mais c'est tout !
Pour le reste, il reprend tout ce qui fait le charme et l'intérêt du Magnus Pro, ce qui a logiquement un coût. Mieux, le Magnus Evo dispose même d'un petit plus avec l'introduction du nouveau de plateau à câbles rabattable et magnétique. Celui-ci s'ouvre maintenant par le bas et un système de pivot permet de l'ouvrir à 30° pour accéder aux câbles d'une seule main, mais sans qu'il soit question de le retirer complètement. Pratique !
Nous le disions, le plateau du bureau n'est plus maintenant magnétique sur toute sa surface. Le Magnus Evo fonctionne par zones sur lesquelles il sera donc possible de fixer les accessoires SecretLab, pour les câbles par exemple : sur la bordure arrière du bureau (au niveau du moniteur), au niveau des coins avant sur la gauche et à droite du bureau, enfin, dessous via le plateau à câbles.
Pas sûr qu'à Clubic nous testions tout de suite cette nouvelle mouture, mais nous saluons l'effort tarifaire conssenti par SecretLab et vous invitons à vous rendre sur la page produit du Magnus Evo pour en apprendre davantage.