Combien vaut la plateforme OnlyFans ? On peut enfin le savoir, avec une opération de cession d'une partie du capital de l'entreprise qui vient d'être effectuée. Selon le Wall Street Journal, le gestionnaire d'actifs Architect Capital a en effet acquis une participation minoritaire dans OnlyFans, pour une transaction valorisée à 535 millions de dollars.

Par un simple calcul mathématique, on comprend ainsi qu'OnlyFans affiche une capitalisation de 3,15 milliards de dollars. Avec cet investissement d'Architect Capital, la direction d'OnlyFans veut pouvoir financer l'amélioration de ses services pour les créateurs et rationaliser ses processus financiers, afin de soutenir la croissance à venir de la plateforme.