La plateforme de contenus en ligne pour adulte OnlyFans ouvre son capital. Ce qui permet de découvrir sa valeur, de plusieurs milliards de dollars.
L'industrie des contenus pour adulte a muté ces dernières années, avec une nouvelle orientation où des créateurs individuels proposent directement leur contenu à des abonnés, via une plateforme, qui prend alors elle une commission en tant qu'intermédiaire. La marque la plus connue de ce nouveau business est OnlyFans, créée en 2016, et reprise en 2018 par Leonid Radvinsky. Une marque dont on connaît aujourd'hui la valeur.
OnlyFans effectue une opération qui valorise l'entreprise à 3,15 milliards de dollars
Combien vaut la plateforme OnlyFans ? On peut enfin le savoir, avec une opération de cession d'une partie du capital de l'entreprise qui vient d'être effectuée. Selon le Wall Street Journal, le gestionnaire d'actifs Architect Capital a en effet acquis une participation minoritaire dans OnlyFans, pour une transaction valorisée à 535 millions de dollars.
Par un simple calcul mathématique, on comprend ainsi qu'OnlyFans affiche une capitalisation de 3,15 milliards de dollars. Avec cet investissement d'Architect Capital, la direction d'OnlyFans veut pouvoir financer l'amélioration de ses services pour les créateurs et rationaliser ses processus financiers, afin de soutenir la croissance à venir de la plateforme.
Une opération à l'ambition revue à la baisse après la mort de son PDG
Il faut aussi noter que cette opération était au programme depuis déjà un certain temps, et a été perturbée par un événement important : le décès du PDG Leonid Radvinsky, il y a moins de deux mois. À l'origine, Architect Capital et Leonid Radvinsky étaient en discussion pour la cession d'une participation majoritaire, qui aurait valorisé OnlyFans à 3,5 milliards de dollars (en excluant la dette).
La mort de l'homme d'affaires de 43 ans à la suite d'un cancer, auquel a succédé sa femme Yekaterina Chudnovsky, a changé les choses. La valorisation d'OnlyFans a été ainsi revue à la baisse, puisqu'Architect Capital ne prend plus cette fois le contrôle de l'entreprise. À l'heure actuelle, OnlyFans compte plus de 4 millions de créateurs et près de 377 millions d'utilisateurs enregistrés.
- Accent marqué sur la sécurité vis-à-vis de l'extérieur.
- Interactions facilitées entre créateurs et abonnés.
- Prix plafonné des abonnements.